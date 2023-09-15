惹錯人？甄妮爆遭4惡煞打劫「拿西瓜刀狂砍車」
李玟生前為「中國好聲音」學員抱不平卻被節目組欺負，一段9分鐘控訴錄音檔聽得讓人憤怒心碎，摯友甄妮則在臉書持續為李玟發聲。近日甄妮突然提及和姊姊在山區開車遭車子擋路，許多人擔心她是遭到報復，她隨後便澄清是1983年所發生的事情。
甄妮11日在臉書發文寫下：「銀線灣道被打劫，挺嚇人的」，透露事情發生在她錄影完下工與大姐開車回家的路上，路途中突然出現一輛紅色轎車攔截，接著4名凶神惡煞的男子手持西瓜刀朝她的車子走過來，「只聽見刀砍在車蓋上的聲音」，她則不停按喇叭開車車倒退，最後4名男子才上車離開。
甄妮表示，老公傅聲事後立刻打電話關心，並強調「不是他叫人做的，千萬別誤會，老婆妳沒事吧？」她則告訴自己：「不是他，與他無關，只是我那天運氣不好」、「我想他不會這樣做的，但那群豬朋狗友當拍戲般故意整我，也未嘗不可。」而她也發現，當時沿路按喇叭卻沒有鄰居關注，她則心冷感慨「人～才是最可怕的」並決定搬家。如今再度回想起這段往事，她則餘悸猶存表示：「被打劫那天，還好是拿西瓜刀，若是拿槍，我開TANK也活不了了！」
發文後有網友誤以為是近日所發生的事情，擔心甄妮是因為替李玟發聲而遭報復，甄妮則出面澄清這件事情是發生在1983年。
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