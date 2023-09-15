李心潔驚曝右手10年隱疾 被兒惹怒飆罵結果傻眼了！

李心潔作畫10年，先前辦過畫展受好評，今（15）她舉辦個人第2次畫展記者會，陶晶瑩、黃韻玲、林依晨、蔡康永、曾寶儀等好友到場力挺，知名作詞人姚謙更是在展前就花了20多萬買下她的作品。

她常常連續10小時畫畫，右手肩膀到手指嚴重發炎，痛得她徹夜難眠，她沒有吃止痛藥的習慣，只能強迫自己停止作畫接受治療，靠針灸、打坐、做瑜伽舒緩，好友劉若英還買了蠟療儀器讓她多泡熱水，現在她畫畫都要拿捏好時間，有點痛就要停下來。

18幅展品中，「孩子與我」是雙胞胎兒子5歲時調皮塗鴉破壞她的畫，意外變成母子3人的創作，回想當時，她笑說：「我畫畫這麼多年他們從來沒有（破壞）這種想法，那天晚上他們還裝睡，我隱隱約約覺得有聲音，結果看到他們在洗手，我想說怎麼有紅色顏料。」眼見心血被毀，她當場無法接受，臭罵了兒子們一頓，「但想想他們也不會知道為什麼我這麼生氣，我就只好自己轉念。」

她乾脆保留小孩的塗鴉，繼續完成畫作，就當成是母子共同創作，結果「孩子與我」成為這次展出中詢問度最高的作品。若是賣出要分錢兒子嗎？她大笑說：「養他們已經花了我很多錢，而且我做這些還不是要拿來養他們！」

另外一幅有特殊意義的畫叫做「阿嬤」，25年前她阿嬤過世，她用其生前的衣服縫在畫布上後創作，藉以療癒自己的思念。這次除了「阿嬤」是非賣品，其餘作品分大、中、小尺寸，價格分別是60萬、40萬和20多萬元。李心潔個人畫展「不止於靜」展期從明（16）日起到下月18日，於尊彩藝術中心展出。 陶晶瑩（左）和黃韻玲（右）特地現身支持李心潔的畫展。記者吳致碩／攝影 李心潔畫作「阿嬤」。記者吳致碩／攝影 李心潔畫作「孩子與我」。記者吳致碩／攝影

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