快訊

影／不是眼花！民眾直擊台東海面「浮空飛船」 畫面曝光眾人驚

李心潔驚曝右手10年隱疾 被兒惹怒飆罵結果傻眼了！

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
北流發言人Sandra（左起）、黃韻玲和陳建騏（右一）特地現身支持李心潔的畫展。記者吳致碩／攝影
北流發言人Sandra（左起）、黃韻玲和陳建騏（右一）特地現身支持李心潔的畫展。記者吳致碩／攝影

李心潔作畫10年，先前辦過畫展受好評，今（15）她舉辦個人第2次畫展記者會，陶晶瑩黃韻玲、林依晨、蔡康永、曾寶儀等好友到場力挺，知名作詞人姚謙更是在展前就花了20多萬買下她的作品。

她常常連續10小時畫畫，右手肩膀到手指嚴重發炎，痛得她徹夜難眠，她沒有吃止痛藥的習慣，只能強迫自己停止作畫接受治療，靠針灸、打坐、做瑜伽舒緩，好友劉若英還買了蠟療儀器讓她多泡熱水，現在她畫畫都要拿捏好時間，有點痛就要停下來。

18幅展品中，「孩子與我」是雙胞胎兒子5歲時調皮塗鴉破壞她的畫，意外變成母子3人的創作，回想當時，她笑說：「我畫畫這麼多年他們從來沒有（破壞）這種想法，那天晚上他們還裝睡，我隱隱約約覺得有聲音，結果看到他們在洗手，我想說怎麼有紅色顏料。」眼見心血被毀，她當場無法接受，臭罵了兒子們一頓，「但想想他們也不會知道為什麼我這麼生氣，我就只好自己轉念。」

她乾脆保留小孩的塗鴉，繼續完成畫作，就當成是母子共同創作，結果「孩子與我」成為這次展出中詢問度最高的作品。若是賣出要分錢兒子嗎？她大笑說：「養他們已經花了我很多錢，而且我做這些還不是要拿來養他們！」

另外一幅有特殊意義的畫叫做「阿嬤」，25年前她阿嬤過世，她用其生前的衣服縫在畫布上後創作，藉以療癒自己的思念。這次除了「阿嬤」是非賣品，其餘作品分大、中、小尺寸，價格分別是60萬、40萬和20多萬元。李心潔個人畫展「不止於靜」展期從明（16）日起到下月18日，於尊彩藝術中心展出。

陶晶瑩（左）和黃韻玲（右）特地現身支持李心潔的畫展。記者吳致碩／攝影
陶晶瑩（左）和黃韻玲（右）特地現身支持李心潔的畫展。記者吳致碩／攝影
李心潔畫作「阿嬤」。記者吳致碩／攝影
李心潔畫作「阿嬤」。記者吳致碩／攝影
李心潔畫作「孩子與我」。記者吳致碩／攝影
李心潔畫作「孩子與我」。記者吳致碩／攝影

延伸閱讀

月餅發霉長白毛！館長親上火線反擊「早已認賠」：只有10顆出問題

玄彬與孫藝真「0偽裝吃燒烤」 私下真實互動甜炸

蘿莉塔曬愛女游泳萌照 碰上育兒一問題吐心聲：人體很神奇

百萬網紅「背精品包騎Ubike」被偷拍 本人傻眼回應

相關新聞

李心潔驚曝右手10年隱疾 被兒惹怒飆罵結果傻眼了！

李心潔作畫10年，先前辦過畫展受好評，今（15）她舉辦個人第2次畫展記者會，陶晶瑩、黃韻玲、林依晨、蔡康永、曾寶儀等好友...

Netflix「航海王」確定續訂第2季 「喬巴」證實將登場

Netflix推出「航海王」真人版影集，在全球引起熱烈迴響，更在全球84個國家得到收視第一，前4日收視時數高達1.4億小...

郭台銘競選主任出爐？波特王自洩：「接下來等郭董宣布」

鴻海創辦人郭台銘14日宣布競選搭檔副手為資深女星賴佩霞，郭台銘坦承有看她主演的電影(人選之人—造浪者），而網紅波特王也在...

30年前就認識賴佩霞 郭子乾被她這一句感動了

總統候選人郭台銘宣布副手為資深藝人賴佩霞引起全民熱議，跟賴佩霞相識30年的郭子乾今錄「鄉民大學問」時化身「果凍郭苔銘」開...

勞勃狄尼洛80歲升格7寶爸 自評當爸爸表現「還好」

勞勃狄尼洛主演「義美超級爸」將上架，且日前迎來80歲生日，更在去年迎來第7個孩子，可以說是雙喜臨門真正「超級爸」！

金鐘58／賴佩霞入圍女配 認收郭台銘祝福滿滿感謝

無黨籍總統參選人郭台銘今天上午宣布副手是演員賴佩霞，結果下午賴佩霞就入圍金鐘獎迷你劇集最佳女配角，演的還是總統候選人。賴...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦