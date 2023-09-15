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Netflix「航海王」確定續訂第2季 「喬巴」證實將登場

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
「航海王」在84個國家拿下收視第一，締造新高紀錄。圖／Netflix提供
「航海王」在84個國家拿下收視第一，締造新高紀錄。圖／Netflix提供

Netflix推出「航海王」真人版影集，在全球引起熱烈迴響，更在全球84個國家得到收視第一，前4日收視時數高達1.4億小時，今日Netflix終於正式宣布續訂第2季，外界期待的後續角色也將一併登場，原作者兼影集共同製作人的尾田榮一郎，也現身Netflix的第二季宣傳影片，不僅感謝觀眾的熱烈支持，更特別繪製一張草帽海賊團的船醫「多尼多尼喬巴」圖片，證實「喬巴」會在續作首度亮相。

「航海王」全球火熱，連帶讓劇中5位主角也在國際間一夕爆紅，由於在尾田榮一郎的原作漫畫中，僅有開頭故事出現在首季，之後仍有大量的改編素材，製作人馬帝艾德爾斯坦自豪表示「我們希望能拍到12季，有太多素材了」，另一位製作人貝琪克萊門斯則提到會拍許多季，「我認為即使我們拍到第6季，也只是用到漫畫的一半篇幅，真的可以無止盡拍下去。」

影集爆紅，今年以「媽的多重宇宙」拿下奧斯卡最佳女配角的潔美李寇蒂斯，也是系列原作的大粉絲，還指名想演「古蕾娃醫生」，另有網友將她的臉套用進「古蕾娃」角色海報，讓她看了極為開心，還在推特分享該張照片，「嗨，Netflix，網友都這麼說，有個媽媽需要這份工作」。至於潔美是否有望圓夢，能與「喬巴」同台，外界也相當好奇。

「航海王」在84個國家拿下收視第一，締造新高紀錄。圖／Netflix提供
「航海王」在84個國家拿下收視第一，締造新高紀錄。圖／Netflix提供
原作者兼影集共同製作人的尾田榮一郎證實Netflix「航海王」開拍第2季，並宣布船醫「喬巴」確定會登場。圖／摘自YouTube
原作者兼影集共同製作人的尾田榮一郎證實Netflix「航海王」開拍第2季，並宣布船醫「喬巴」確定會登場。圖／摘自YouTube

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