郭台銘競選主任出爐？波特王自洩：「接下來等郭董宣布」

鴻海創辦人郭台銘14日宣布競選搭檔副手為資深女星賴佩霞，郭台銘坦承有看她主演的電影(人選之人—造浪者），而網紅波特王也在臉書寫下，郭台銘接下來就要宣布他是競選主任。

網紅波特王在臉書開玩笑說，一早看到新聞，以為「人選之人」第二季沒預告直接開演了。「實不相瞞⋯其實我的本名（陳加晉），跟戲劇中競選主任的名字（陳家競），唸起來發音剛好是一樣的。我想這就是命運的安排吧！接下來就等郭董宣布我是他競選主任了（誤）。」

文末也表示，郭台銘是不是在玩什麼大型社會實驗。引起網友一片笑聲，「蠻期待你去當主任的」、「家競最近有點阿雜！」。

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