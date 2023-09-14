30年前就認識賴佩霞 郭子乾被她這一句感動了
總統候選人郭台銘宣布副手為資深藝人賴佩霞引起全民熱議，跟賴佩霞相識30年的郭子乾今錄「鄉民大學問」時化身「果凍郭苔銘」開玩笑說：「這次選擇賴佩霞而不是郭子乾，最主要是因為怕郭子乾太搶鋒頭」。不過玩笑歸玩笑，郭子乾說非常佩服賴佩霞為民服務的心，這也是第一次演藝人員進入總統規格的選舉。
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郭子乾透露跟賴佩霞很久以前就認識，有將近30年的時間，她是演藝圈的大前輩。最近一次碰面是在舞台劇的排練場，雖然沒有過多的聊天，但剛好今天錄影扮演果凍郭苔銘，因此特地起了大早看全程的記者會，非常佩服她為民服務的心。郭子乾說：「我最欣賞她的一點是，今天早上人家問她，郭董民調這麼低，你還去淌這個渾水，這一題最好笑，可是我覺得她講的那個話真的很感動，她說只要我認為對的、只要能夠幫得上忙，就會全力以赴、決不放棄。」
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俗話說戲如人生、人生如戲，賴佩霞從連續劇中的競選女總統到現實生活中競選副總統，郭子乾被問到，扮演這麼多政治人物，是否有機會從政。郭子乾說：「我在鄉民大學問已經過足了政治癮，現實就留給政治人物久好了，而且我藍綠白通吃，更好。」
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