勞勃狄尼洛80歲升格7寶爸 自評當爸爸表現「還好」

勞勃狄尼洛主演「義美超級爸」將上架，且日前迎來80歲生日，更在去年迎來第7個孩子，可以說是雙喜臨門真正「超級爸」！

勞勃狄尼洛他在「義美超級爸」飾演義大利移民老爸，與兒子的未婚妻家人一同度過假期，面對這群美國土生土長的富家子弟，雙方產生了一連串衝突與誤會……，是名符其實的「酷老爸」。去年喜迎第7個孩子的勞勃狄尼洛私下坦言自己不是個「酷老爸」，就當爸爸這件事而言，他的表現只能算是「還好」，他說：「我的孩子有時不會同意我的看法，但他們很尊重我。我的女兒，她現在11歲，有時她會讓我很受傷，我會跟她吵架，但是，你知道，我現在還有最小的（女兒）了，以後還會面臨更多這樣的狀況。不過，（當爸爸）這件事就是這樣。」

「義美超級爸」將於9月15日起在中華電信MOD、Hami Video 影劇館+全台獨家搶先播出。除了「義美超級爸」外，還有由「東方快車謀殺案」茱蒂丹契、「阿凡達：水之道」凱特溫絲蕾兩大金獎影后合演的「長路將盡」、9月22日起有驚悚程度堪稱歐洲版「薩滿」的「惡靈魔洛剋」、「驚天營救2」特技團隊打造諜報動作喜劇「死不了的任務」。

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