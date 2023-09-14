金鐘58／賴佩霞入圍女配 認收郭台銘祝福滿滿感謝

無黨籍總統參選人郭台銘今天上午宣布副手是演員賴佩霞，結果下午賴佩霞就入圍金鐘獎迷你劇集最佳女配角，演的還是總統候選人。賴佩霞今第一時間就收到來自郭台銘的祝福，她回覆：「心中只有滿滿的感謝，非常感謝大幕影藝對她的栽培。」

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賴佩霞表示，在參與「人選之人」影集拍攝時，是人生中燦爛的時光，她很感謝評審與觀眾對這部作品的喜愛，對於能有機會參與其中，甚至將拍攝時的感動帶到現實中，繼續向下一階段前行，她只有滿滿的感動。

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