金鐘58／黃健瑋、炎亞綸捲MeToo風波落馬 評審認是一致默契

第58屆電視金鐘獎今天公布入圍，其中捲入#MeToo的黃健瑋和炎亞綸意料中落馬，戲劇類評審委員會主任委員唐美雲受訪時坦承，沒有提出討論但大家默契一致，「每個人心中自有一把尺」。

唐美雲表示，她心目中遺珠一大堆，但是名額有限，其中「模仿犯」入圍17項成大贏家，迷你劇「人選之人—造浪者」則是迷你劇大贏家，演員王淨、戴立忍、卜學亮、賴佩霞全入圍，但女主角謝盈萱是劇中靈魂人物卻成最大遺珠。針對影后謝盈萱這次敗給女主角王淨，唐美雲說：「可能要問第二組評委，當然開會有討論到其實演員都很優秀，但名額有限為何會分數比較低可能要再了解。」

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至於黃健瑋和炎亞綸是否因性騷遭除名？戲劇類評審委員會主任委員唐美雲表示，這是一個開放讓大家報名的獎項，在評審討論過程中，每個人心頭自有一把尺，並沒有訂規矩或拿出來討論，都是針對故事和表現討論。她說：「投票時才發現，大家很有默契做這樣的選擇。」她指出評審在討論時，會先找出那獎項的前十名作一輪投票再各自討論，而黃健瑋確實在第一輪中就沒有擠進前十名，第一輪就沒有他，也是看到評審投票結果才發現大家默契一致。老婆蔡亘晏（爆花）則入圍「迷你劇集女配角」夫妻兩樣情。炎亞綸則是有報名，但同樣沒有入圍，也是針對表演來評選。

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唐美雲強調，評審們要看的戲很多，每次開會討論，都是針對演員表現做討論。她提到遺珠很多，但名額真的有限。來提名的都很棒，而「模仿犯」能夠成為大贏家是因為規格國際化及有國際觀，後製就已經用七國語言來行銷，製作和收音都比照好萊塢，演員的表現也很出色，其他的好作品也是一樣，「我願意」和「台灣犯罪故事」都以台灣刑案來改編，而「牛車來去」則比較不一樣所以金鐘獎鼓勵多面向的創作。 謝盈萱在「人選之人-造浪者」登上宣傳車吶喊卻沒入圍。圖／公視提供 黃健瑋演出「人選之人-造浪者」卻因形象而落馬。圖／Netflix提供

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