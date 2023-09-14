金鐘58／賴佩霞入圍帶郭台銘走紅毯？文化部回應了

總統候選人郭台銘今天宣布副總統人選為賴佩霞，她在「人選之人─造浪者」中飾演「公平正義黨」主席及總統參選人林月真，今天公布金鐘獎入圍名單中賴佩霞也入圍迷你劇女配角獎，面對頒獎當天若她帶著郭台銘走紅毯是否會模糊典禮焦點？文化部回應了。

相關新聞：金鐘58／《人選之人》賴佩霞角逐女配 2023入圍名單曝光

文化部常務次長徐宜君表示，「我們相信所有入圍者都會回到她的專業來參與活動，典禮還是以入圍者來參與，以入圍者為主。」認為應該不會發生這樣的事情。

至於她參選後是否會影響得獎機率？戲劇類評審委員會主任委員唐美雲也表示，賴佩霞會不會得獎跟她是否參選沒有直接關係，不會受政治影響。

udn討論區