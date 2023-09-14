賴佩霞宣布成郭台銘副手 公視10月播「人選之人」恐生變
60歲資深藝人賴佩霞宣布成為總統候選人郭台銘的副手，而她在「人選之人-造浪者」中飾演總統參選人且最終勝選，沒想到現實生活中真實參選，也成為台灣演藝圈中角逐副總統之位第一人，卻也衍生了「大問題」，按照規定，原定10月28日要在公視播出的「人」劇可能生變。
媒體人黃揚明在臉書上發文提出，根據「公共電視法」第36條第7項規定，節目之製播，「不得為任何政黨或宗教團體作政治或宗教之宣傳。」他認為：「雖然郭台銘不屬於任何政黨，但該片在公視首播，加上賴佩霞飾演角色是總統參選人林月真，確實可能有『政治宣傳』的意義。」、「賴佩霞成為郭台銘公民連署的副手之後，這部戲還能順利如期在公共電視台播出嗎？」據悉，公視針對此問題已展開討論。
此外，14日下午就要公布今年金鐘獎入圍名單，賴佩霞在「人」劇中的演出也被視為入圍大熱門，但若真的入圍，且她也出席典禮，金鐘典禮可能當場成了造勢晚會，也拋給文化部一個燙手山芋。
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