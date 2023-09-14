賴佩霞成郭台銘副手參選！女兒謝沛恩、媳婦隋棠反應曝
60歲資深藝人賴佩霞宣布成為總統候選人郭台銘的副手，真實版「人選之人-造浪者」上演，她同時是藝人謝沛恩的媽媽、隋棠的婆婆，坦言女兒和繼子（隋棠老公Tony）、媳婦都不知情，還形容他們可能「下巴掉地上」。
對於賴佩霞參選，謝沛恩透過經紀人表示，因昨天工作到比較晚，「她剛起來才看到手機訊息，她表示她也是看到訊息跟新聞才知道這件事，所以她需要再去了解一下什麼情況，謝謝大家關心。」隋棠的經紀人也說，要先了解一下再回覆。賴佩霞、謝沛恩母女曾與隋棠先後合作「徵婚啟事」、「愛的生存之道」，結緣後，介紹Tony給隋棠認識，因此牽起一家人緣分。
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