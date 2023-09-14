賴佩霞成現實版「人選之人－造浪者」 劇中6段寫實金句

賴佩霞成為郭台銘參選2024總統大選的副手後，之前她在職人劇「人選之人－造浪者」中飾演黨主席兼總統候選人林月真所說的金句，也再度被翻出，寫實的映證社會現狀。

1.林月真：「因為大部分的選民都不理性，但這不是貶低，而是現實，憑什麼你做得好，人家就要投票給你，你也不敢保證，對手一定做得比你差，選民沒有義務一定要選你啊，你做得再好也一樣，這就是民主社會」這是劇中林月真在車上對翁文方一番開導。

2.當翁文方說「可是我不想要為了選贏，去屈服討好某一些人」。林月真打趣回應「聽起來，你就是不夠想贏嘛～」

3.林月真：「謝謝妳願意為同事挺身而出，否則很快就會忘記，到底要為什麼而努力了。」劇中林月真感謝翁文方為受到性騷擾的同事張亞靜堅持要上報處理。

4.林月真：「女性從政，台灣已經有一個女總統了，已經平等啦！女性當選總統真的就平權了嗎？你們知不知道女性政務官的比例，不到一成，這代表以台灣目前的政治環境來看，我們離所謂的『性別平權』還有一大段距離，身為女性在這樣陽剛的政治環境裡面，是不是特別困難，就是因為困難，我們更不能退縮，更要努力堅持。」因為距離尚遠，所以才要繼續向前進！

5.「就算總統也不能因為個人的喜好或立場，要去改變制度，你們認為民主可以是一個人說了算，想要怎麼樣就怎麼樣的嗎？好不容易台灣走過戒嚴、走過威權體制，所以政府在行使公權力的時候要更加謹慎，人民的生命非常寶貴，要很嚴肅地看待。」對林月真來說，她擁有抱負，有想要實現的願景，但前提是她必須選上！

6.「請等待這個社會追上妳們的那一天。，我會為了這個目標前進」這是林月真在送給在職場上曾遭受性騷擾傷害的女職員卡片上寫下的文字。

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