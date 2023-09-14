「人選」林月真真的參選了！成郭台銘副手 賴佩霞曾吐心聲：大部分選民不理性
60歲的賴佩霞在「人選之人-造浪者」中飾演總統候選人「林月真」，角色設定讓網友直呼：「好想選她！」沒想到現實生活中她真的參選，成為總統候選人郭台銘的副手。賴佩霞除了自己是歌手、演員，女兒謝沛恩也是藝人，繼子Tony則是隋棠的老公。
賴佩霞在「人」劇中面對政治操作很有智慧，例如劇中謝盈萱向賴佩霞訴苦，感嘆很多選民都喜歡自己，但卻仍敗選，賴佩霞一句：「因為大部分的選民都不理性。」簡單明瞭又直接地點出台灣選民的問題。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言