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傑尼斯宣布一年不抽成 設立受害者救濟委員會

中央社／ 東京13日專電
日本經紀公司傑尼斯事務所7日舉行記者會，現任社長東山紀之（左）與前社長藤島茱莉景子（右）就創辦人強尼喜多川性侵事件鞠躬致歉。（路透）
日本經紀公司傑尼斯事務所7日舉行記者會，現任社長東山紀之（左）與前社長藤島茱莉景子（右）就創辦人強尼喜多川性侵事件鞠躬致歉。（路透）

日本傑尼斯事務所承認已故創辦人強尼喜多川性侵旗下男藝人並致歉後，事務所今天宣布，未來一年將不拿任何酬勞，全部交由藝人，並宣布設立由3名外部專家律師成立的救濟委員會，以賠償受害者。

傑尼斯事務所今天在官方網站發表一篇文章，題為「關於故強尼喜多川性侵問題的被害補償，以及防範再次發生的相關對策」。

文中表示：「給各位帶來困擾的原因，在於身為加害者的故強尼喜多川，以及敝社的體制問題」，「因此敝社將盡最大努力挽回失去的信賴，今後一年期間，廣告出演與節目出演費用將全部支付給藝人本人，事務所不會收取娛樂公司的那份報酬。」

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在受害者救濟方面，傑尼斯事務所宣布接受特別專家小組的建議，將尋求外部專家的幫助，設置「受害者救濟委員會」。為了給予所有受害者公平且適當的金錢賠償，賠償金額將交由委員會判斷。

事務所指出，受害者救濟委員會將收取受害者的申告內容與資料進行審核，同時直接與受害者討論。對於救濟委員會判斷的賠償金額，事務所不會以被害者加入事務所的時期，或是受害時間為由拒絕賠償。

傑尼斯事務所公開3名專家名單，分別為定塚誠、杉原麗，以及森倫洋，過去都有擔任法官的經驗。

傑尼斯事務所表示，希望受害者向救濟委員會提供相關文件，包括證明過去曾是傑尼斯旗下練習生的資料，以及有關性侵造成影響的醫療診斷書等，但即使沒有這些資料，救濟委員會依舊會審查與評估，不會以沒有文件為由拒絕受理。

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事務所表示，在新社長東山紀之的帶領下，事務所將依照專家小組建議，迅速確實執行相關措施，避免類似情形再次發生。

這些措施包括任命一名法令遵循主管（ChiefCompliance Officer，CCO），對事務所的諸多制度進行整頓、擴充與實施。事務所將於10月2日公布新體制與CCO人選，他將制定與實施人權方面的基本政策。事務所內部也已經展開培訓，加強員工對於尊重人權，以及性騷擾方面的認知。

另外，為了進一步消除家族經營的弊端，傑尼斯事務所表示，正努力導入CCO與外部董事，提高對事務所體制的監督機能。

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