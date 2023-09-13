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吳慷仁無奈「嚇到許瑋甯」 圈內是非多一句都不跟媽聊

聯合報／ 記者杜沛學／台北即時報導
鄭元暢(右起)、吳慷仁、林哲熹在「有生之年」中飾演三兄弟。記者李政龍／攝影
鄭元暢(右起)、吳慷仁、林哲熹在「有生之年」中飾演三兄弟。記者李政龍／攝影

吳慷仁之前被傳拍攝「她和她的她」時，性侵未遂的戲碼嚇到許瑋甯，女方後來拒絕與他再同台，但雙方都發文否認。13日吳慷仁出席「有生之年」首映，被問到此事，露出無奈表情說：「她不是說沒有了嗎？那是當時宣傳開玩笑說的吧，我們臉書都（發文）說了，還要報什麼？」

相關新聞：被吳慷仁「性侵未遂」嚇到拒同台？許瑋甯親回3句話

「有」劇中，吳慷仁在人生一切都跌落谷底後返回原生家庭，面對與家人間囤積多年的問題，吳慷仁表示也投射很多自己對家的想像在戲中，現實生活中他是單親家庭，形容家人都「分崩離析」，較常跟媽媽聯繫，但不會跟媽媽分享演藝圈的工作，「一句都沒有講過。」媽媽對演藝圈的了解也都來自新聞報導，但不會好奇也不關心，「可能我從小就打工一直換，演員雖然當15年，但不同的戲也算一直換工作。」

TVBS、八大、華視「有」劇製作人是林心如，找來「16個夏天」、「華燈初上」御用金鐘編劇杜政哲打造，最先敲定的演員是楊貴媚、喜翔，吳慷仁直呼，全因劇中爸媽是他們，一口答應演出，但當時有其他戲沒拍完，林心如也甘願為等他較晚開拍。

14日就要公布金鐘入圍名單，吳慷仁主演的「模仿犯」被視為大熱門，但他沒特別想法，「有入圍當然最好，因為每部戲都有很用心的做。」並形容，「模」劇是他將「曾經學會的東西都放進去」的類型劇，「有」劇則是「把所有學會的都內化」，演出很有生活感。

相關新聞：金鐘58預測／吳慷仁、姚淳耀 戴立忍、黃健瑋爭帝

「有生之年」為杜政哲(右起)編劇、林心如製作、許肇任執導。記者李政龍／攝影
「有生之年」為杜政哲(右起)編劇、林心如製作、許肇任執導。記者李政龍／攝影
喜翔(右起)、孫可芳、楊貴媚、林哲熹、張榕容、吳慷仁、鄭元暢、方志友、謝展榮出席「有生之年」首映。記者李政龍／攝影
喜翔(右起)、孫可芳、楊貴媚、林哲熹、張榕容、吳慷仁、鄭元暢、方志友、謝展榮出席「有生之年」首映。記者李政龍／攝影

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