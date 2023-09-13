楊繡惠接詐騙電話這樣回 對方竟氣到罵髒話

楊繡惠日前上由梁赫群以及于子育主持的民視「姊妹亮起來」，她分享之前接到電話表示抽中一台汽車，只要付百分之40的稅金，車子就可以開回家了，還好當下有反應過來，楊繡惠反恭喜對方不用抽獎就可以有一台車，講完立馬就把電話掛掉，還有一次有詐騙集團打給她說：「妳女兒在我手上，要拿錢來贖」，反應快的楊繡惠馬上裝嫩音說：「我今天才12歲，怎麼會有小孩？」，氣得詐騙集團罵她髒話還掛電話，讓楊繡惠哭笑不得。

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剛推出國語EP「Hola」王燦提到有一票常聚會的朋友，突然有一天某位友人私訊表示因為媽媽生病急需，要借10萬或者更多，那陣子都宅在家的王燦也沒求證就直接依照訊息匯款，兩個禮拜後朋友們聚會，問起那位朋友怎麼沒來，王燦還幫忙說他媽媽生病，但一講出口被其他朋友說他人在國外跟媽媽旅行，王燦才發現經受騙上當，那位同學人在國外，聊天軟體被盜用才會收到假的訊息，讓他直呼損失大了。

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