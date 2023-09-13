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楊繡惠接詐騙電話這樣回 對方竟氣到罵髒話

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
楊繡惠日前上民視「姊妹亮起來」。圖／民視提供
楊繡惠日前上民視「姊妹亮起來」。圖／民視提供

楊繡惠日前上由梁赫群以及于子育主持的民視「姊妹亮起來」，她分享之前接到電話表示抽中一台汽車，只要付百分之40的稅金，車子就可以開回家了，還好當下有反應過來，楊繡惠反恭喜對方不用抽獎就可以有一台車，講完立馬就把電話掛掉，還有一次有詐騙集團打給她說：「妳女兒在我手上，要拿錢來贖」，反應快的楊繡惠馬上裝嫩音說：「我今天才12歲，怎麼會有小孩？」，氣得詐騙集團罵她髒話還掛電話，讓楊繡惠哭笑不得。

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