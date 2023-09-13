和黃宥嘉翻臉 作家H認了遭「新聞挖挖哇」冷凍

作家H先前為女友陳珮甄(Selena)槓上眼科醫師黃宥嘉，起因是黃宥嘉在自己的Podcast節目中批評陳珮甄不該出書，作家H在臉書反擊，黃宥嘉也不甘示弱，回嗆「我沒那種噁心朋友」兩人徹底決裂。作家H日前和女友一起上「命運好好玩」，感嘆和另一個節目受到的待遇完全不同，有網友留言直接點名「新聞挖挖哇」，認為作家H應該不至於被「哇哇挖」冷凍，作家H也對此正面回應。

相關新聞：作家H不忍了！為女友槓上「新聞挖挖哇」班底黃宥嘉

作家H在臉書透露，當天和陳珮甄去錄「命運好好玩」，一進化妝間，主持人何篤霖和陳亞蘭及工作人員就對著兩人大聲喊「恭喜」，「珮甄事後告訴我，她感到強烈的違和感！因為以往都是去同一個地方梳化，但是上的卻是不同的節目，那也是她第一次踏入這個圈子的節目。」作家H感嘆，自從兩人認愛後，在另一個節目的待遇卻大不如前，甚至可能因為流言蜚語被節目「冰凍」，雖未點出節目名稱，但他和陳珮甄過去是「新聞挖挖哇」常客，且「命運好好玩」和「新聞挖挖哇」是同個電視台，答案呼之欲出。

有網友留言表示「身為新聞挖挖哇的長期觀眾，覺得應該不至於被冷凍。畢竟你們又沒錯，製作單位把人物錯開就好」，認為不至於因為和黃宥嘉翻臉導致連節目都沒得上，但作家H沒這麼樂觀，他回應「製作單位有很多考量的⋯⋯雖然我也不清楚，但基本上絕對不會是短期的」，其他網友為他抱不平，揚言節目若真的為了黃宥嘉冷凍他，也不會再看「挖挖哇」。

udn討論區