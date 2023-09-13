加入蔣萬安團隊9個月 他不藏了吐心聲

蔡詩萍9個月前接下台北市文化局長一職，成為蔣萬安市政團隊一員，近日接受POP Radio主持人兼老婆林書煒訪問，並問到執掌文化局後的身份轉變？他形容像「重新體會生命裡不同的場景」，過去站在文化界看政府，現在從政府身份看文化界，以政府的資源來和文化界發生聯繫，過程滿有意思的。

他也推出新書「我們聊齋吧：人鬼狐妖，你糾纏我癡迷」，從原著近5百篇摘錄成30篇，林書煒稱蔡詩萍擁有雙魚男的感性，但對於超自然事件則抱持「科學腦」的態度，有次全家出遊入住樓中樓飯店，她與女兒樓上房內的電視突然忽明忽暗，連拔除插頭都沒作用，只能保持鎮定繼續睡，對此蔡詩萍自稱「八字硬」，對靈異事件秉持聽故事的心態，「沒碰過也沒什麼信不信。」

蔡詩萍發現「聊齋」裡面「人比鬼壞，妖狐比人好」，是蒲松齡面對現實生活不得志的自我投射，最終則體現中心主旨「任何世界都有美好善良、險惡醜陋」。行程滿檔的他也開始著手規劃下一本書的雛型，9月16、17日與10月28日則分別在台北、台中與台南跟書迷見面。 林書煒(左)爆料蔡詩萍對於超自然事件抱持「科學腦」的態度。圖／POP Radio提供

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