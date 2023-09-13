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裝不知情！日媒大爆強尼喜多川性侵時「東山紀之就在現場」

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
東山紀之接任傑尼斯事務所社長一職。 圖／美聯社
東山紀之接任傑尼斯事務所社長一職。 圖／美聯社

日本傑尼斯事務所8日召開記者會認了已故創辦人強尼喜多川長期性侵旗下小傑尼斯們，並宣布由東山紀之接任新社長，但是記者會當天，外界已在傳他曾對小傑尼斯猥褻，當大家在餐桌上用餐時，他會把自己的生殖器放在盤子裡然後命令他們「吃我的香腸」。遭譏是香腸社長。如今日媒在爆出他私下不為人知的一面。

據「週刊文春」報導，東山紀之當年以「少年隊」團體出道，且馬上爆紅，而自視過高的他會霸凌小傑尼斯，演出結束後很累，會命令小傑尼斯幫他按摩到爽，即使身體不適仍會被東山紀之強行灌酒，還會讓小傑尼斯幫他洗車輪，而過去他曾與前任社長藤島茱莉景子交往是公開的祕密。

另外東山紀之在記者會上稱對於強尼喜多川性侵一事，只有聽聞其它並不知情，有前小傑尼斯H就匿名爆料，當時他們與少年隊成員一起住在強尼喜多川的豪宅，H被強尼喜多川性侵的當晚，東山紀之就睡在他旁邊，不可能不知情，因此對於他要改革公司的決心有所質疑。

對此，傑尼斯事務所方面回應，東山紀之不記得有霸凌過小傑尼斯，過往對小傑尼斯的一些態度行為都是很正常的，同時也否認與藤島茱莉景子交往過，對於強尼喜多川性侵時，東山紀之曾在現場，也稱不記得。

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