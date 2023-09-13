孟耿如突發千字文曝近況 認：環境遭受變化影響最大！
孟耿如在老公黃子佼捲入性騷擾風波後，一度跟著沉寂，近來復工積極推廣自己的副業，12日晚間突然發布超過1300字的文章，透露自己的近況，「其實我每天的日常現在不外乎就是經營品牌、創作、照顧玉米和家人！」並坦言自己與過去有所改變，感嘆：「一個人的環境遭受變化是影響自己最大的。」
孟耿如形容：「想想這幾年自己的心境真的變化很大，大家應該很難想像以前的我是個脾氣非常不好人、憤世忌俗、工作累的時候抱怨、工作接的不如預期也抱怨，一路到現在大家常會覺得我是個沒有脾氣的人，我想說的是讓我情緒控制越來越好真的不是一個瞬間。」
孟耿如繼續表示：「一個人的環境遭受變化是影響自己最大的，當然還有遇到困難時用什麼心境去面對，這件事情是讓自己成長很重要的關鍵，我意識到當我情緒不好時，做的決定常常是衝動的，雖然現在還不是最完美的狀態，但我很愛自己的不完美。我發現整個世界真的會因為自己的心境而映照出來，例如：你越怕的事情常常越會發生...」
而發表這篇文章的主要原因，是孟耿如開了幫助心靈成長的課程，「因為我知道我內心更壯大了，所以我想把這些美好的東西分享給大家，裡面有很多的工具可以讓大家學習，而多方嘗試後你會找到一個屬於自己適合的方向，好比宗教一般，有人無神論、有人總是對某個教派特別有感受！」
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