金曲獎歌手窮到月薪沒破萬 每天1餐僅有100元

歌手黃昺翔近日喜事連連，先是向新加坡歌手魏妙如求婚成功，又宣布藏了4年的單曲「無懼的存在」在13日數位上線，這首歌是黃昺翔在疫情時代初期所創作，看似美好的歌詞背後，藏著他曾經面臨的人生低谷，不只經濟上有困難，對於自己的演藝路也充滿迷惘。

台南小孩黃昺翔到台北闖歌壇，出道至今將近11年，也經歷不少風浪起伏，從早期發片就很快獲得金曲獎肯定，奪下最佳演唱組合獎，本來以為未來會是一帆風順，卻沒想到這才是考驗的開始，鍍金之後並沒有如預期中受到工作邀約，反而面臨離開團體又工作全無的困境，黃昺翔回憶當時的日子，形容「那時候對我來講是一個谷底」，最苦的時候3個月下來只有接到一個工作，而且只是幫忙一首歌的編曲，每個月收入平均不到1萬，一天也只有花大約100元吃一餐，再加上台北的房租和生活開銷，每天都是咬牙苦撐。

經過不懈努力，如今他和好友開了音樂公司「先生娛樂」，也和未婚妻魏妙如共同創立了「天賦音樂文創工作室」，等於是兩間公司的老闆，另外今年目前共接下了3張專輯的全製作，大幅度的成長，黃昺翔也笑說自己放下了很多包袱，沒想到工作就自己找上門，不只和金曲歌王蕭煌奇合作歌曲「舞台」，還幫人氣天團Ozone創作歌曲「火花」的詞曲，這一年忙碌下來，海內外單曲製作就超過80首歌。

他很感謝未婚妻魏妙如，在他艱困的時候，帶她重回教會，也找到自我的方向，黃昺翔也感性的說「我蠻常在反思，一個人上來台北將近11年的時間，我在努力追求的是什麼，當初我到底是因為什麼，才選擇踏上音樂這條路，後來才想到我最起初一開始，第一首創作的福音歌曲，踏上音樂這條路的原因，就是因為神，所以就寫了『無懼的存在』這首歌。」

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