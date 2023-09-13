羅志祥出任大使推廣桃園觀光惹議 觀旅局：虛心接受意見

桃園市觀光旅遊局為向東南亞各國行銷在地旅遊，邀請藝人羅志祥反串女角「朱碧石」出任桃園水晶晶大使，拍攝推廣影片，但由於羅過去曾陷桃色風波，出任大使消息一出，引發地方民眾議論，即使有人寄與厚望，負面評價仍多於正面肯定，民意代表也認為市府在宣傳人選上應該審慎評估。

桃園市觀旅局長周伯吟表示，「朱碧石」曾以洗腦歌曲在Youtube 創下千萬點閱率，歌曲「買冬瓜」更爆紅到泰國，泰國觀光局今年也宣布「朱碧石」觀光大使，推廣泰國餐廳與景點。桃園希望延續熱潮，讓泰國旅客也能感受桃園豐富旅遊魅力，所以特別邀請「朱碧石」合作，以「桃園水晶晶」為主題拍攝宣傳影片，影片以詼諧無厘頭的方式展開序幕，一路帶領大家走過桃園機場、大溪老街和品嘗在地美食。

由於藝人羅志祥2年前花邊新聞連環爆，負面聲浪蓋過正面評價，雖然重新出發，但民眾既定印象仍在，不少網友得知「朱碧石」就是羅，多半抱怨「可以不要嗎」；有民眾憂慮東南亞旅客未來，先丟失本土觀光人潮，不過也有人指羅未婚，比起其他藝人桃色風波形象好多了，吸睛效果也十足。

桃園市議員黃瓊慧表示，觀光大使應與地方有所連結，也要評估代言能帶來的正面效益有多大，但觀旅局此次選擇目前看起來是負面評論多過正面反饋，看不出對地方觀光有何助益，已經引起一票女性反感，希望市府未來在人選方面要先做功課，審慎評估。

市議員舒翠玲認為，年輕人難免犯錯或做事不得體，但不應該因為一次犯錯就被否定掉過去所有努力。桃園腹地遼闊，人文多元，協助推廣觀光的人可能有很多，除了演藝人員之外，可能還有其他領域的推廣大使，而且桃園是一個包容的社會，所以我們應該也很願意給羅志祥一個機會，希望他把握機會，好好表現。

觀旅局長周柏吟解釋，水晶晶是泰國觀光局為了當地觀光大使「朱碧石」打造的行銷主題曲，「桃園水晶晶大使」則是合作案以這首歌作為代表名稱，目的是希望桃園與泰國有所連結，並非正式觀光大使。桃園今年包括和GoPro以及媒體合作邀請馬來西亞、新加坡、日本、韓國各地網紅、藝人來台體驗桃園遊程，也是希望針對不同國籍旅客和群眾做不同的嘗試及調整，也是推廣地方觀光發展的重要工作一環，關於外界評論，都是日後調整方向的參考依據，觀旅局會虛心接受大家的意見。

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