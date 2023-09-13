張立昂酒醉失態首露面！被問「要不要戒酒」？苦笑回應

張立昂上個月因為殺青酒後失態遭鄰居報警處理，事發後他13日首度露面，出席人安基金會公益活動，面對媒體張立昂稍嫌緊張，對酒醉失態一事他回應：「已經處理好了」，也表示私下有再向鄰居致歉。至於問到是否之後會戒酒？他則愣住苦笑。

對上次酒醉遭鄰居投訴一事，張立昂認真說，「事情已經處理好了，私下也有和鄰居道歉，彼此多體諒、多照顧，鄰居本來就是生活的一部分」，被問到會不會想搬家？他回應，「還好啦！不會」，至於之後是否會戒酒？他愣住苦笑回應，「我們今天是公益活動，我覺得可以把這個點放在關心更多弱勢團體上」，他也解釋：「可以像今天的活動，大家都需要一個重新開始的地方，人安基金會就是提供這樣的活動跟空間」。

而張立昂前不久和朋友一起到日本六天，旅程中還看了音樂節，直呼，「非常熱血」，心情也獲得放鬆，去年歷經肺塌陷動手術的他，被關心到身體狀況？他說：「之前因為動手術，沒辦法運動，可是現在已開始恢復了，肌肉量掉了很多希望能趕快補起來」。他透露近期有在看新劇本，快的話會在年底或明年，應該是運動題材的作品，所以近期加緊練習。而他先前和劉奕兒一起製作的歌曲「突然想見你」也MV即將上架。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

張立昂出席公益活動談之前酒醉擾鄰一事。記者 楊起鳳／攝影

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