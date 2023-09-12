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王力宏遭藍心湄、甄妮開罵 李靚蕾Po黑底圖說話了

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
李靚蕾似乎隔空回應王力宏。圖／本報資料照片
李靚蕾似乎隔空回應王力宏。圖／本報資料照片

王力宏上周在演唱會說道「最近發生的事，你們甚至比我知道得更多，我做過什麼，我自己也是看新聞才知道。其實真話也沒那麼juicy，好啦好啦，我知道啦，真相不重要，流量最重要對不對」，感慨婚變期間爆出種種流言蜚語，意外掀起熱議，包含藍心湄、甄妮先後發聲，而他的前妻李靚蕾稍早在社群貼黑底白字圖，似乎隔空回應。

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李靚蕾在IG限動發文：「當藝術不再單純，而是變成傷害別人的武器，當影響力變成號召劊子手的途徑，單純的藝術就化為灰燼。真心愛藝術就讓藝術純淨，沈靜（沉浸）在藝術當中找到自己的寧靜，不要再以藝術之名，擾亂社會的道德秩序。」

最後李靚蕾還說：「能力越大責任越大，社會責任永遠都在藝術之上。」

相關新聞：王力宏演唱會喊「真相不是那麼重要」 甄妮火大開罵：吃錯藥？

李靚蕾似回應王力宏在演唱會上的真相說。圖／摘自IG
李靚蕾似回應王力宏在演唱會上的真相說。圖／摘自IG
王力宏在演唱會上的發言引發熱議。圖／本報資料照片
王力宏在演唱會上的發言引發熱議。圖／本報資料照片

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