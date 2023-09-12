小鬼黃鴻升遺作埋6年即將上映 峮峮親曝心聲
峮峮(吳函峮)今出席「偏鄉小學台灣關懷」限量版運動套卡公益記者會，她目前投入新劇「你好，我是接體員」拍攝，但細節不方便透露太多，而她為了拍戲也推掉不少商業活動，並為此上表演課加強演技，她坦言「第一次接主演，比較繃緊神經。這個角色蠻多元，對觀眾對我的印象可能會覺得不像平常的我。」她忙到身分證換了照片還沒時間去拿，新身分證已經躺在戶政事務所快兩個禮拜。
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而小鬼(黃鴻升)2018年曾和阿喜(林育品)拍的電影「超磅名模」，明年終於將在新加坡上映，這也是小鬼生前最後的電影作品，身為女友的峮峮坦言完全不知道這件事，「我知道他有和阿喜一起拍這部電影，但我不知道是什麼內容。」只是新加坡太遠，她無法捧場，但若台灣有播出平台，她一定會收看支持。
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