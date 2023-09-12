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王寶強昔遭馬蓉戴綠帽 當年小王「前經紀人」宋喆被爆出獄了

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
王寶強當年婚變，因老婆馬蓉出軌經紀人宋喆。 圖／截自微博
王寶強當年婚變，因老婆馬蓉出軌經紀人宋喆。 圖／截自微博

大陸當紅男星王寶強昔自曝離婚，而婚變原因為老婆出軌，對象竟是他當時的經紀人宋喆，當時王寶強婚變他怒斬婚姻，也掰了宋喆。而宋喆則於2017年被依涉嫌職務侵最佔逮捕，隔年被判有罪徒刑6年。而今據陸媒報導，有資深媒體人爆料宋喆已於日前出獄並返回北京家中。

而「馬蓉 宋喆」因此登上微博熱搜，網友直酸「全出名的出軌事件」，也有人驚嘆時間過好快，「竟然6年了」，還有人直呼「又佔人妻有侵占財產，太貪了」。而網友回憶當時事件鬧得沸沸揚揚，也稱王寶強也確實「乾淨」，就連經紀人要對付他也沒有黑料可爆。

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