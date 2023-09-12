8點檔女星約會蜜桃臀國手 背景起底曝雙方真實關係

29歲女星顏曉筠近期演出民視8點檔「市井豪門」，擁有165公分高䠷曼妙身材的她，外型姣好美艷，接下來還將主演民視新戲「愛的榮耀」，星途一片看好之際，她的感情生活也備受矚目，近日就被週刊捕捉到與男性友人單獨約會，而對象正是因「蜜桃臀」成名的25歲跳水國手林昀蒂，顏曉筠的經紀人也回應雙方真實關係。

顏曉筠在「市井豪門」中演出富家千金，因遭渣夫、閨蜜聯手陷害，導致全身癱瘓，劇中角色引狼入室、自食惡果，戲外她則桃花開，儘管拍戲勞累，依然與林昀蒂單獨約會，過程中2人無任何親密舉止，更令人好奇雙方關係，對此顏曉筠的經紀人則回應「只是一般朋友」。