快訊

確定了！衛福部開放「3族群」免評巴氏量表 60萬人受惠

稱「這縣市」是選舉關鍵 賴清德：只要贏了等於宣告這場選舉贏了

土城民宅驚傳火警！8旬婦被燒成焦屍陳屍陽台 起火原因待查

8點檔女星約會蜜桃臀國手 背景起底曝雙方真實關係

聯合報／ 記者陳慧貞／即時報導
顏曉筠外型姣好美艷。圖／摘自臉書
顏曉筠外型姣好美艷。圖／摘自臉書

29歲女星顏曉筠近期演出民視8點檔「市井豪門」，擁有165公分高䠷曼妙身材的她，外型姣好美艷，接下來還將主演民視新戲「愛的榮耀」，星途一片看好之際，她的感情生活也備受矚目，近日就被週刊捕捉到與男性友人單獨約會，而對象正是因「蜜桃臀」成名的25歲跳水國手林昀蒂，顏曉筠的經紀人也回應雙方真實關係。

顏曉筠在「市井豪門」中演出富家千金，因遭渣夫、閨蜜聯手陷害，導致全身癱瘓，劇中角色引狼入室、自食惡果，戲外她則桃花開，儘管拍戲勞累，依然與林昀蒂單獨約會，過程中2人無任何親密舉止，更令人好奇雙方關係，對此顏曉筠的經紀人則回應「只是一般朋友」。

至於演藝圈、體育界看似不搭軋的2人如何牽上線？事實上，8年前演出「廉政英雄」的顏曉筠，從小就是手球校隊出身，後就讀文化大學運動健康促進學系，在校期間就是備受矚目的運動美人，當年還以校園正妹出道，她也曾在節目中接受跳水訓練，和林昀蒂應是在某種契機下認識而成為朋友。

林昀蒂是跳水國手。圖／摘自臉書
林昀蒂是跳水國手。圖／摘自臉書
顏曉筠過去曾在節目中接受跳水訓練。圖／摘自臉書
顏曉筠過去曾在節目中接受跳水訓練。圖／摘自臉書

延伸閱讀

哭了！張國榮67歲冥誕 生前摯愛PO「背後環抱」恩愛照

世新女神不科學「巨乳纖腰」致敬航海王 網驚：娜美本人

老公騙光爸爸退休金人間蒸發 網紅青青認已提離婚

松本潤被爆將與井上真央結婚 為深陷性侵醜聞的傑尼斯「沖喜」

相關新聞

8點檔女星約會蜜桃臀國手 背景起底曝雙方真實關係

29歲女星顏曉筠近期演出民視8點檔「市井豪門」，擁有165公分高䠷曼妙身材的她，外型姣好美艷，接下來還將主演民視新戲「愛...

恭喜！薛仕凌入圍亞洲內容大獎 和尼坤、趙祐鎮爭男配角

金鐘視帝薛仕凌靠著「生生世世」與「做工的人」連擒兩座金鐘，今天再度傳出喜訊，他主演的「台灣犯罪故事」又入圍「亞洲內容獎&...

王力宏曝真相…甄妮氣扯「好聲音」！ 主辦單位說話了

王力宏上周末5度攻上台北小巨蛋，舉辦2場「ONE LEEHOM WANG 一個王力宏」演唱會，心聲疑似遭到部分人士斷章取...

Ella驚爆左半麻痺！20年前3樓跳下「腰椎骨折」後遺症找上門

Ella日前陪產好姐妹Selina，她觀察Selina兒子「小腰果」既像媽媽也像爸爸，分享新生命喜悅的同時，Ella卻驚...

相約歐漢聲前妻吃鍋 周湯豪露面認3字全說了！

周湯豪日前被拍到和歐漢聲前妻鄭雲燦深夜一起嗑鍋，歐漢聲上周在節目記者會上大方送祝福。不過今（12）日周湯豪出席包包代言活...

蕭敬騰挪威穿著華麗吸引目光 結果竟發生「這意外」！

「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）在求婚經紀人Summer成功後，準人夫心情大好，日前飛越9000公里來到挪威的城市奧勒松，為新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦