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王力宏曝真相…甄妮氣扯「好聲音」！ 主辦單位說話了

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
王力宏在演唱會抒發的心聲疑似遭到部分人士斷章取義。記者吳致碩／攝影
王力宏在演唱會抒發的心聲疑似遭到部分人士斷章取義。記者吳致碩／攝影

王力宏上周末5度攻上台北小巨蛋，舉辦2場「ONE LEEHOM WANG 一個王力宏」演唱會，心聲疑似遭到部分人士斷章取義，甚至鼓吹「流量最重要，真相不重要」，引發甄妮不滿在社群開嗆：「出自高學歷的嘴裡，真是不知所謂。是人來瘋？還是吃錯藥？」認為他不該加入「好聲音」的風暴，而要安靜珍惜羽毛，似誤會他在指李玟跟「好聲音」之間的事件，對此演唱會主辦單位寬魚發表澄清聲明，希望未到場的人不要再被誤導。

王力宏首場唱完「你不在」後一度感動落淚，向全場歌迷訴說：「最近發生的事，你們甚至比我知道得更多，我做過什麼，我自己也是看新聞才知道。其實真話也沒那麼juicy，好啦好啦，我知道啦，真相不重要，流量最重要對不對？」其實他是自嘲，因為不知道自己有發生過被傳的事，語氣中盡是無奈。

王力宏是以疑問口吻，感慨婚變當時突然爆出種種流言蜚語，無憑無據卻傳得沸沸湯湯，結束演出後他檢討自己的話可能會被誤解，隔日第2場直說「流量不等於真相」，並非表示「流量最重要，真相不重要」。

在台上的他更不忘自我打氣：「人生，是一個競技場，你永遠不會知道，前面撲出來的會是什麼？但鬥士，沒有選擇的權利。是你們，給我勇氣，我會為了我愛的音樂，為了愛我的人搏鬥，哪怕，這是一個人獨自的戰役。我們重新開始吧！」

而到場支持的藍心湄在演出前隔空喊話，盼王力宏好好唱歌就好，她說：「我個人今天功能就是要告訴他，不要再胡說八道了，因為你也不知道自己在講什麼、也沒有幫你加分，你就好好的唱你的歌。（把話）給懂得說的人說，不說的我們就不要說。」

王力宏5度攻蛋舉辦2場「ONE LEEHOM WANG 一個王力宏」演唱會。記者吳致碩／攝影
王力宏5度攻蛋舉辦2場「ONE LEEHOM WANG 一個王力宏」演唱會。記者吳致碩／攝影

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