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Ella驚爆左半麻痺！20年前3樓跳下「腰椎骨折」後遺症找上門

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
Ella出席包包代言活動。記者吳致碩／攝影
Ella出席包包代言活動。記者吳致碩／攝影

Ella日前陪產好姐妹Selina，她觀察Selina兒子「小腰果」既像媽媽也像爸爸，分享新生命喜悅的同時，Ella卻驚曝自己最近左半邊酸麻，嚴重到影響睡眠，擔心是20年前她從高處跳下的腰傷發作。

Ella今(12)日和周湯豪一起出席品牌代言活動，透露日前陪Selina生產過程：「這一切就是那麼剛好的緣分，是生命的奇蹟，我有多了解她，就知道她這一切有多麼不容易。」

被問到小腰果長得像誰？Ella笑說：「我自己感覺是都有，嬰兒每天都有在變化，嬰兒長得都很像，用力都有抬頭紋，每天都在變化。」Selina曾說兒子出生一度肺積水，Ella表示有以過來人經驗安慰她，勁寶出生時也有住保溫箱，希望Selina不用太擔心寶寶之前肺積水的問題，一切就交給專業的醫療團隊。

Ella準備了成長椅以及嬰幼兒的用品送給好姊妹，提到先讓Selina做完月子，會去分享育兒經，「我跟她說，等我有空就會去妳家幫忙，我覺得小徐（Selina男友）很棒啊，非常理智，會幫她記住她忘記的事情。」

Ella也透露，這陣子會暫緩工作腳步，因為最近發現身體左半邊很麻，要抽空去醫院檢查。她說：「從左半邊屁股麻到腳，我之前有舊傷的問題，已經影響到了睡眠，痠麻提醒著我，導致我睡不著。」懷疑是20年前在節目中從3層樓高跳下，腰椎骨折的後遺症。她也不忘放閃補充，老公賴解孵都會幫忙按摩，覺得很甜蜜。

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