Ella驚爆左半麻痺！20年前3樓跳下「腰椎骨折」後遺症找上門
Ella日前陪產好姐妹Selina，她觀察Selina兒子「小腰果」既像媽媽也像爸爸，分享新生命喜悅的同時，Ella卻驚曝自己最近左半邊酸麻，嚴重到影響睡眠，擔心是20年前她從高處跳下的腰傷發作。
Ella今(12)日和周湯豪一起出席品牌代言活動，透露日前陪Selina生產過程：「這一切就是那麼剛好的緣分，是生命的奇蹟，我有多了解她，就知道她這一切有多麼不容易。」
被問到小腰果長得像誰？Ella笑說：「我自己感覺是都有，嬰兒每天都有在變化，嬰兒長得都很像，用力都有抬頭紋，每天都在變化。」Selina曾說兒子出生一度肺積水，Ella表示有以過來人經驗安慰她，勁寶出生時也有住保溫箱，希望Selina不用太擔心寶寶之前肺積水的問題，一切就交給專業的醫療團隊。
Ella準備了成長椅以及嬰幼兒的用品送給好姊妹，提到先讓Selina做完月子，會去分享育兒經，「我跟她說，等我有空就會去妳家幫忙，我覺得小徐（Selina男友）很棒啊，非常理智，會幫她記住她忘記的事情。」
Ella也透露，這陣子會暫緩工作腳步，因為最近發現身體左半邊很麻，要抽空去醫院檢查。她說：「從左半邊屁股麻到腳，我之前有舊傷的問題，已經影響到了睡眠，痠麻提醒著我，導致我睡不著。」懷疑是20年前在節目中從3層樓高跳下，腰椎骨折的後遺症。她也不忘放閃補充，老公賴解孵都會幫忙按摩，覺得很甜蜜。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言