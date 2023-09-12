相約歐漢聲前妻吃鍋 周湯豪露面認3字全說了！

周湯豪日前被拍到和歐漢聲前妻鄭雲燦深夜一起嗑鍋，歐漢聲上周在節目記者會上大方送祝福。不過今（12）日周湯豪出席包包代言活動時澄清自己現在單身，還喊話媒體：「大家不要跟我，我會緊張！」

周湯豪今天臉瘦了一圈，他說過去吃得太不健康，不太吃肉的他靠攝取較多的澱粉補足口腹之慾，長期下來血糖出問題。他最近實施健康飲食，前幾天輕斷食31小時，覺得身體很平穩舒服，現在1天只吃晚餐，已經連續3天都吃雞胸肉配雞蛋。

問到最近身邊是否有「異性好友」陪吃雞胸肉，他有些尷尬地說：「沒有人陪，我好朋友很多，異性的好友也很多。」被問到最近幸福嗎，一旁的Ella主動跳出來解圍，問他「你最近開心嗎」，他笑說現在單身；難道上次和鄭雲燦吃火鍋是因為想吃得比較健康？他說：「沒有，是因為晚上不知道要吃什麼，我會吃的地方就那幾個，因為是跟朋友吃飯所以覺得沒有什麼。」