蕭敬騰挪威穿著華麗吸引目光 結果竟發生「這意外」！

「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）在求婚經紀人Summer成功後，準人夫心情大好，日前飛越9000公里來到挪威的城市奧勒松，為新專輯進行人生第一次海外錄音，他也在休息空檔把握時間感受「平民的日常」，除了在市區悠遊散步或選間戶外咖啡廳坐下來享用美食，甚至還到當地超市逛街採買，老蕭說：「心情很好，沒有壓力，每天都有睡飽。」完全沈浸於北歐的美麗風情。

老蕭的挪威行已過近兩周，前期主要的工作就是在吉斯克島(Giske)上的Ocean Sound錄音室為新專輯錄音，或許是心情好，第一階段的個人錄製已順利完成；緊接馬上展開MV拍攝，這也是老蕭出道至今首度前往海外錄製整張專輯，隔天還得開始MV拍攝，因挪威當地長年下雨，對MV團隊也是一大考驗，但老蕭老神在在笑說：「我跟所有來這的工作團隊和夥伴說我們都放輕鬆，沒有什麼完成不了，真的完成不了也沒關係，就彷彿漫無目的找尋自己的目的地，這種感覺很好。」短短幾句話也透露出老蕭這一兩年的心境轉折。

說起在挪威的日常，老蕭幾乎每天都是錄音室與airbnb間往返，他日前於錄音結束後放了自己半天假，從住宿地一路散步到市區，看到喜歡的甜點店就進去逛逛，買杯熱巧克力就坐下來，看著路上人來人往；順道走到奧勒松港口時，聽說炸魚薯條很有名氣，老蕭也顧不得因下雨後溼答答的桌椅，就么喝工作人員全坐下來享用美食，豪氣為大家買單，更不時拿出手機自拍，只想留下奧勒松的美景一瞬間。