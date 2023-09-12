快訊

學生碩論抄襲 陳明通還獲獎榮退？台大挨轟後說話了

最新總統參選人民調揭曉！分析建議非綠陣營欲整合 侯柯應爭取「他」

蕭敬騰挪威穿著華麗吸引目光 結果竟發生「這意外」！

聯合報／ 記者許晉榮／即時報導
蕭敬騰在挪威悠閒的喝飲料。圖／華納音樂提供
蕭敬騰在挪威悠閒的喝飲料。圖／華納音樂提供

「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）在求婚經紀人Summer成功後，準人夫心情大好，日前飛越9000公里來到挪威的城市奧勒松，為新專輯進行人生第一次海外錄音，他也在休息空檔把握時間感受「平民的日常」，除了在市區悠遊散步或選間戶外咖啡廳坐下來享用美食，甚至還到當地超市逛街採買，老蕭說：「心情很好，沒有壓力，每天都有睡飽。」完全沈浸於北歐的美麗風情。

老蕭的挪威行已過近兩周，前期主要的工作就是在吉斯克島(Giske)上的Ocean Sound錄音室為新專輯錄音，或許是心情好，第一階段的個人錄製已順利完成；緊接馬上展開MV拍攝，這也是老蕭出道至今首度前往海外錄製整張專輯，隔天還得開始MV拍攝，因挪威當地長年下雨，對MV團隊也是一大考驗，但老蕭老神在在笑說：「我跟所有來這的工作團隊和夥伴說我們都放輕鬆，沒有什麼完成不了，真的完成不了也沒關係，就彷彿漫無目的找尋自己的目的地，這種感覺很好。」短短幾句話也透露出老蕭這一兩年的心境轉折。

說起在挪威的日常，老蕭幾乎每天都是錄音室與airbnb間往返，他日前於錄音結束後放了自己半天假，從住宿地一路散步到市區，看到喜歡的甜點店就進去逛逛，買杯熱巧克力就坐下來，看著路上人來人往；順道走到奧勒松港口時，聽說炸魚薯條很有名氣，老蕭也顧不得因下雨後溼答答的桌椅，就么喝工作人員全坐下來享用美食，豪氣為大家買單，更不時拿出手機自拍，只想留下奧勒松的美景一瞬間。

除了體驗當地的慢活，老蕭彷彿挖寶一樣，買了各式各樣的甜點餅乾分享，吃到好吃的還問說：「這我們回去之後還買的到嗎，太好吃了！」於是拍MV的這幾天也是滿滿零食裝滿車廂，拍攝氛圍和以往大不同，而老蕭也因穿著華麗的宣傳服和大家一樣隨興，反差感意外吸引當地居民目光，紛紛想要與他合照。

蕭敬騰隨時拿出手機自拍留戀。圖／華納音樂提供
蕭敬騰隨時拿出手機自拍留戀。圖／華納音樂提供
蕭敬騰在挪威奧勒松享受難得的慢活生活。圖／華納音樂提供
蕭敬騰在挪威奧勒松享受難得的慢活生活。圖／華納音樂提供
蕭敬騰逛超市採買，意外挖掘很多零食。圖／華納音樂提供
蕭敬騰逛超市採買，意外挖掘很多零食。圖／華納音樂提供
蕭敬騰在挪威奧勒松享受難得的慢活生活。圖／華納音樂提供
蕭敬騰在挪威奧勒松享受難得的慢活生活。圖／華納音樂提供
蕭敬騰在挪威奧勒松享受難得的慢活生活。圖／華納音樂提供
蕭敬騰在挪威奧勒松享受難得的慢活生活。圖／華納音樂提供
蕭敬騰享受在挪威奧勒松閒逛的悠閒。圖／華納音樂提供
蕭敬騰享受在挪威奧勒松閒逛的悠閒。圖／華納音樂提供

延伸閱讀

Joeman參加蘋果發表會 開箱奢華飯店「客廳就有十幾坪」

李鍾碩慌了！見面會抽中男粉 被問參加原因老實說：因為IU姐姐...

黃曉明豪宅內部曝光！ 網驚：客廳面積像操場

馬西屏罹「怪病」看遍百位名醫 大師警告：5年後還有1劫

相關新聞

王力宏曝真相…甄妮氣扯「好聲音」！ 主辦單位說話了

王力宏上周末5度攻上台北小巨蛋，舉辦2場「ONE LEEHOM WANG 一個王力宏」演唱會，心聲疑似遭到部分人士斷章取...

Ella驚爆左半麻痺！20年前3樓跳下「腰椎骨折」後遺症找上門

Ella日前陪產好姐妹Selina，她觀察Selina兒子「小腰果」既像媽媽也像爸爸，分享新生命喜悅的同時，Ella卻驚...

相約歐漢聲前妻吃鍋 周湯豪露面認3字全說了！

周湯豪日前被拍到和歐漢聲前妻鄭雲燦深夜一起嗑鍋，歐漢聲上周在節目記者會上大方送祝福。不過今（12）日周湯豪出席包包代言活...

蕭敬騰挪威穿著華麗吸引目光 結果竟發生「這意外」！

「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）在求婚經紀人Summer成功後，準人夫心情大好，日前飛越9000公里來到挪威的城市奧勒松，為新...

「直播一哥」李佳琦失言「掉粉百萬」 落淚道歉後繼續帶貨

大陸「直播一哥」李佳琦日前直播賣帶貨，遭網友嫌太貴，而他則當場反嗆是「這麼多年了，工資漲沒漲？有沒有認真工作？」這番言論立刻引發爭議

勝利出獄照上夜店當玩咖！網怒：狗改不了吃屎

前BIGBANG成員勝利今年2月出獄，沒多久就被拍到跟緋聞女友同遊泰國、香港。他的身影陸續出現在富商聚會甚至夜店，過著與之前一樣的玩樂

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦