「直播一哥」李佳琦失言「掉粉百萬」 落淚道歉後繼續帶貨

大陸「直播一哥」李佳琦日前直播賣帶貨，遭網友嫌太貴，而他則當場反嗆是「這麼多年了，工資漲沒漲？有沒有認真工作？」這番言論立刻引發爭議，他先發文道歉，隔天又再直播時再次哭著道歉，不過他因此微博粉絲掉了百萬。

李佳琦10日直播帶貨，有網友覺得眉筆賣79元（約346元台幣）太貴，結果他竟反嗆網友沒有認真工作，這言論立刻登上熱搜，慘遭網友砲轟，11日他先是在微博發文道歉「我說的話辜負了你們的期望，真的很抱歉」，不過網友仍是不放過，晚間他在直播間落淚道歉。

不過李佳琦道完歉後還是繼續賣貨，網友忍不住酸「道歉還帶著直播時間表，一點流量都不浪費啊」、「賺那麼多就別賣慘了」、「你嘲諷消費者的表情歷歷在目哈不要給老娘裝蒜」、「雙11要來了，我先滑跪」。另外則有些網友力挺他「說實話有些就是喜歡斷章取義，李佳琦只是說話太犀利，而大部分人太敏感」、「他又不是聖人，知錯能改，還是那個認真選品」、「李佳琦並沒有說錯啊，就買能力範圍內能買的」。

李佳琦微博粉絲數原先有超過3千萬，但經過此次失言風波，一夜間就掉了68萬粉絲，目前粉絲數還是持續減少，累積已掉了百萬粉絲數。