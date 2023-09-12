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七寶媽上「光開門」鏡頭疑被剪光 颱風尾掃到林心如

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
七寶媽的孩子(前左一、右一)和陳昊森(後左一)及周興哲(後右一)玩得很開心。圖／摘自臉書
七寶媽的孩子(前左一、右一)和陳昊森(後左一)及周興哲(後右一)玩得很開心。圖／摘自臉書

知名網紅部落客「林叨囝仔The Lins' Kids」七寶媽Sydney今年5月被接連爆出為了業配，挺孕肚揹1歲女兒滑雪深蹲、讓孩子獨自搭Uber等黑料，遭高雄市府認定違反兒少法，形象一落千丈，七寶媽開直播含淚道歉，而TVBS「光開門就很忙了」最新一集中，七寶媽一家成了民宿客人，但爸媽幾乎在鏡頭前神隱，網友也到官方臉書留言，質疑節目竟邀請這樣的爭議人物，擔心節目會被拖累。

最新播出的「光開門」來賓是許久未在台灣螢光幕現身的蘇有朋，此外民宿客人還有七寶媽一家人，有網友好奇「怎麼除了剛開始有看到爸媽，一直到現在的前面一小時都沒看到他們!?」其他網友推測應該是因為七寶媽先前爭議事件太多，導致鏡頭所剩無幾，還有網友打趣「真的滿滿疑惑～然後就心想：果然是傳說中很會丟包的爸媽」，七寶媽則在自己臉書放上全家人和主持群的大合照，並標註「光開門就很忙了」及播出時間，幫忙宣傳。

就連林心如在臉書分享節目照片，也被網友提醒「希望日後不要再邀林叨的孩子上節目，以免助紂為虐！」、「妳是什麼等級的人，為什麼要被這種人蹭？不值得！」還有人留言問林心如「您願意讓您女兒在鏡頭前曝光嗎？」林心如本人則親自回應「每個人選擇不同喔，要尊重」，並解釋孩子們都玩得很開心，並沒有所謂的擺拍。而對於七寶媽和七寶爸的鏡頭是否被剪光，製作單位表示，因應節目的需求精采度做剪輯，將最好的畫面給予觀眾。

蘇有朋(中)、章廣辰(右二)、周興哲(右一)和孩子們玩成一片。圖／摘自臉書
蘇有朋(中)、章廣辰(右二)、周興哲(右一)和孩子們玩成一片。圖／摘自臉書

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