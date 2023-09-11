快訊

天坑案頻傳！不只基泰大直民宅毀 四個月內北市共6起塌陷意外

強調「我們不是作秀公司」…基泰回應蔣市府早匯1億 卻被抓包匯給自己帳戶

1樓變B1「地面支離破碎」！大直民宅塌陷案懶人包 起因、究責、如何自保一次看

新田真劍佑電翻全球！國寶級帥哥激增百萬粉絲

聯合報／ 記者李姿瑩／即時報導
新田真劍佑電翻大批女性粉絲。圖／摘自IG
新田真劍佑電翻大批女性粉絲。圖／摘自IG

26歲的新田真劍佑最近憑藉真人版「航海王」中索隆一角，帥到成為網路最夯話題人物。他原本就是日本「國寶級帥哥」的代表，這下知名度更上層樓，連IG都激增百萬粉絲追蹤，效應極為驚人。

新田真劍佑是老牌影星千葉真一之子，他在洛杉磯出生長大，擁有178公分優秀身高，讓他進入演藝圈後，特別受到漫畫改編的影視作品青睞。千葉真一熱愛武術等運動，上了年紀仍有一身健壯體魄。新田真劍佑耳濡目染下，也對各項運動抱持高度興趣，他也因此體態挺拔，廣受精品品牌青睞。

台灣網友翻出他過去與品牌員工合照的影片，因為正巧全場員工清一色都是女性，在看到新田真劍佑進場的瞬間，竟全都難掩激動和害羞。經典畫面被戲稱為「人帥真好」，也證實新田真劍佑本人魅力強大。

不過剛認識他的女性粉絲們可要心碎了，新田真劍佑雖然年紀輕輕，卻已經是人夫，同時也是新手爸爸。他1月時和弟弟真榮田鄉敦同日宣布結婚，另一半是大他7歲的女星，現在已經轉行從事美容業。

新田真劍佑對妻子一見鍾情，完全不在意自己人氣受影響，堅持與她共組家庭。日前媒體披露他正陪老婆待產，現在可能已經悄悄當爸。

新田真劍佑電翻大批女性粉絲。圖／摘自女性自身
新田真劍佑電翻大批女性粉絲。圖／摘自女性自身

新田真劍佑成為「航海王」中最帥角色。圖／摘自IG
新田真劍佑成為「航海王」中最帥角色。圖／摘自IG

延伸閱讀

真人版「索隆」超帥氣 背景超強竟是「雄霸」兒子

潘若迪驚吐多分身像「真人索隆」！曝「鎖龍頭」片讓她直呼：先不要

Netflix「航海王」奪84國收視第一 第2季預計時程曝光

Netflix終於破除魔咒 航海王真人版影集佳評如潮

相關新聞

新田真劍佑電翻全球！國寶級帥哥激增百萬粉絲

26歲的新田真劍佑最近憑藉真人版「航海王」中索隆一角，帥到成為網路最夯話題人物。他原本就是日本「國寶級帥哥」的代表，這下...

專訪／兒子感傷老家賣掉了 李蒨蓉親揭換房真實原因

李蒨蓉7月在臉書貼了新家照片，自嘲因為搬家太匆忙，導致新家家徒四壁，她日前受訪，笑說新家已經大致就位，她在舊家已經住了1...

百萬YTR阿神丟震撼彈 300萬訂閱頻道將永久停更

百萬YouTube、擁有300萬訂閱的遊戲實況主「阿神」，昨突然拋出震撼彈，公布頻道將自10月15日起永久停更，他經營頻...

老公半夜幹這事不陪睡 86歲阿姑周遊氣哭了

知名製作人「阿姑」周遊、李朝永夫妻檔今（11日）出席關懷演藝人員中秋聯歡餐會，2人舞台上高歌當年製作的經典戲劇「飛龍在天...

要王力宏別胡說八道 藍心湄認「貴婦變潑婦」

王力宏近來連兩天在小巨蛋開唱，藍心湄昨到現場觀賞演唱會，受訪時語出驚人表示要王力宏不要再胡說八道，還放話如果王力宏又在台...

張可昀驚吐婚姻被他斬斷 還被懷疑女兒是跟他生的

中天「小明星大跟班」明（12日）晚10點播出「隨便說說大家竟然當真了！演藝圈造浪者澄清大會」，藝人張可昀覺得自己的桃花運不佳和Eason有關：「他好像愛我愛到死、很怕我跟別人在一起，我的婚姻、我的一切

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦