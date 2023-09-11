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專訪／兒子感傷老家賣掉了 李蒨蓉親揭換房真實原因

聯合報／ 記者林怡秀／專訪
李蒨蓉拍下舊宅人去樓空的模樣。圖／摘自臉書
李蒨蓉拍下舊宅人去樓空的模樣。圖／摘自臉書

李蒨蓉7月在臉書貼了新家照片，自嘲因為搬家太匆忙，導致新家家徒四壁，她日前受訪，笑說新家已經大致就位，她在舊家已經住了15年，要除舊佈新談何容易，問她為何不多留點時間從容搬家？她率直回答「有人要買當然要趕快搬，萬一人家改變主意怎麼辦？」於是她在1個多月內火速找到新住處，忙著打包搬家，連家具都來不及買就直接搬進去住，坦言還在適應中。

突然面臨生活巨變，她形容「還滿天崩地裂的耶，我們又是大搬到小，很多大的物件搬不進去，只能回收，我後來也學到搬家有很多潛規則。」其實她原本是想翻修舊家，發現翻修金額太龐大，所以讓她猶豫不決，「現在通膨物價很可怕，其實以前房市好的時候，我們有放上去賣，但沒人出價，但今年房市不好，買家就出現了，剛好小孩也出國，就趁這個機緣換房。」

她目前的住處是租屋，不但換了房，也脫離原本熟悉的生活圈，一切要打掉重練，問她租房應該只是過渡期？她說：「其實我想搬到美國去耶，就是想要換個環境試試看，所以這次搬家也是試個水溫，看我適應新環境的能力是否OK。」她解釋自己並不是想要移民，未來還是會在台灣置產，因為台灣很適合養老，「只是我還算年輕，想去不同的居住環境闖蕩看看，當然國外生活不見得是舒服的，想歸想，還在和老公討論，但老公不太能接受。」

而離家在美國念書的兒子，對於搬離住了多年的老家，還是多少有點感傷，「有先跟孩子們聊過，他們說，蛤，我們回來就要住新家了？」搬家前她還特地拍了人去樓空的影片給兒子看，今年暑假，兩個兒子沒回台灣，有天老大打視訊給她，說想看自己的房間，「我覺得他是想家了，他雖然沒說，但是我懂，我就忍不住開始狂哭。」對孩子離鄉背井還是很不捨。

李蒨蓉打包搬家，工程浩大。圖／摘自臉書
李蒨蓉打包搬家，工程浩大。圖／摘自臉書

李蒨蓉希望可以跳出舒適圈。圖／摘自臉書
李蒨蓉希望可以跳出舒適圈。圖／摘自臉書

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