百萬YTR阿神丟震撼彈 300萬訂閱頻道將永久停更
百萬YouTube、擁有300萬訂閱的遊戲實況主「阿神」，昨突然拋出震撼彈，公布頻道將自10月15日起永久停更，他經營頻道已經有14年之久，他也在直播中談到決定停更的原因，坦言因為拍片，讓他錯過了很多事物，「過去10幾年來，基本上來說我不太像是一個人，我像是一個工作機器，沒什麼時間留給自己。」
阿神說，接下來想把時間留給自己，而且最近家裡有親人過世，這件事也讓他體認到必須放慢自己的腳步，想清楚自己真正想要的是什麼，「我的頻道在10月15日之後，會停止全部影片的發布，我們頻道之後不是完全消失，每週仍會開一次遊戲直播，直播紀錄也會公開。」他表示不想再被YouTube給綁住，也強調這消息不是假的，是經過一段時間的深思熟慮所做的決定，他會進入人生中的另外一個部分。
即將32歲的阿神14年來發布5000部影片，6年前他突破百萬訂閱，成為台灣第3位百萬YTR，也是遊戲類頻道首位百萬YTR，大批粉絲也紛紛留言表達不捨，但仍尊重他的決定，喊話「辛苦了阿神，好好放個人生長假吧。」
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