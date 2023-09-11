老公半夜幹這事不陪睡 86歲阿姑周遊氣哭了
知名製作人「阿姑」周遊、李朝永夫妻檔今（11日）出席關懷演藝人員中秋聯歡餐會，2人舞台上高歌當年製作的經典戲劇「飛龍在天」、「神鵰俠侶」主題曲，每隔3、4個月出席三節同歡會，周遊直呼見到老朋友，「真的是見一次少一次，所以我們要珍惜每一位資深藝人，珍惜每一刻每一分」，說到感慨處忍不住哽咽落淚。
周遊提到，每次能有見到老朋友的機會時，無論再忙再累都要來參加，最近迷上追劇的她，今早還看劇看到凌晨5點，睡到早上10點才準備整裝赴中午的餐會，她抱怨老公李朝永：「明明知道要出門，還硬要追劇，結果睡到10點有點小遲到。」形容自己因沒睡飽，導致氣色有些「憔悴不堪」。
86歲的周遊，直言自己10幾歲就踏入社會工作，當製作人也有4、50年，每次追劇時，就反思台灣的戲劇環境，忍不住感慨：「我們的環境、條件各方面都不允許，沒辦法拍戲。」重提之前辦「聽咱的歌看咱的影」演唱會的緣起，認為就是喚起資深藝人對表演的熱情與回憶，每回到餐會上，「有些人已經白髮蒼蒼，看到他們覺得每一位都不一樣了，時間真的過得很快，我能當製作人這麼久，真的要珍惜每一位資深藝人，真的見一次少一次。」
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