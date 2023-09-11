要王力宏別胡說八道 藍心湄認「貴婦變潑婦」

王力宏近來連兩天在小巨蛋開唱，藍心湄昨到現場觀賞演唱會，受訪時語出驚人表示要王力宏不要再胡說八道，還放話如果王力宏又在台上說些有的沒的，會從3樓包廂跳下去打他，藍心湄今在臉書放上自己受訪畫面的截圖，幽默表示「你看看～再美也不要生氣罵人，貴婦變潑婦。」網友則大讚她果然真性情，不愧是演藝圈的大姐大。

王力宏第一天開唱哽咽說到「最近發生的事(指婚變)你們知道的比我還要多，我做過什麼，連我自己也是看新聞才知道。」並補充「真相不是那麼重要，流量最重要。」藍心湄第2天到現場看演唱會，擔心王力宏的話容易被曲解，她直言要王力宏不要再胡說八道，專心唱歌就好，因為聽到王力宏講的話，她都忍不住為他捏把冷汗。

藍心湄的率直發言引起不小回響，她今天下午也在臉書放上新聞畫面的截圖調侃自己「你看看～再美也不要生氣罵人，貴婦變潑婦，醜屎惹，我本來很瓢釀的兒，不要生氣、不要生氣，生氣吃虧的是你自己」，還在留言標註「週一長輩文啦…希望對正想抓狂的你有幫助」，十分幽默。

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