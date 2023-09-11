張可昀驚吐婚姻被他斬斷 還被懷疑女兒是跟他生的

中天「小明星大跟班」明（12日）晚10點播出「隨便說說大家竟然當真了！演藝圈造浪者澄清大會」，藝人張可昀覺得自己的桃花運不佳和Eason有關：「他好像愛我愛到死、很怕我跟別人在一起，我的婚姻、我的一切，他都斬斷了，他會用盡各種方法黏著我，所以我都不敢讓我小孩看到他。」但主持人吳宗憲聽了只覺得這話可信度很低，Eason則笑說：「很多人到現在都還以為她的小孩是我的。」

張可昀還很介意Eason偷偷搶工作：「他一直說我不想當綜藝咖，可是根本就沒有，他亂造謠，害我少賺非常多通告費。」Eason一聽立馬解釋：「很多製作單位都問我們可不可以一起上節目，我每次問她，她都說要拍戲，但我只有跟製作單位說『甜甜時間不行，我可以』。」

Eason也因張可昀的不實造謠被鄰居誤會：「我開玩笑跟她講『我家隔音差，在情人節會聽到一些聲音』，她跑去跟管理員講說我每天都在聽，開管委會的時候，管理員就提出說『我對鄰居在房內的行為有很大的意見』！」Eason接著還說：「後來因為這件事，走廊還安裝監視器要防我，大家在社區看到我就怕。」另外張可昀還到處宣揚Eason「財富自由」，讓他很困擾：「她不知道從哪聽來的，就跟很多人講，朋友欠卡費、出車禍都來跟我借，還有人一開口就是50萬，我沒錢借，還被說沒義氣。」張可昀為了解釋便透露Eason不僅付清房貸，還正在看新房，氣得Eason趕緊澄清：「我還在繳（房貸），我只是興趣是看房。」

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