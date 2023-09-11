77歲康凱指控被家暴「頭破血流」 500萬存款被掏空

77歲中華演藝總工會前理事長康凱與現任理事長曹雨婷2015年曾舉行盛大婚禮，未料事隔數年鬧「家變」，理事長換人，還鬧出原來2人並未辦理結婚登記，僅是同居男女朋友關係，2人分手後，今(11日)在關懷演藝人員中秋餐會上狹路相逢，康凱受訪時不吐不快，大爆曹雨婷曾對他家暴2次，甚至拿走他存款4、500萬元。對此，曹雨婷受訪時難過否認，一度因感到委屈落淚。

關於之前辦婚禮，康凱強調，2人之前是同居關係，分手前早已分居3年，現在已退回「朋友」關係。雖說是「朋友」，但康凱仍對關係生變忿忿不平，指控曹雨婷所有舉動都是有「計畫性」的，「她說她很愛我，我還被她家暴兩次，打到頭破血流兩次，打頭。」

遭指控「家暴」，曹雨婷無奈稱：「你們看我身高156公分，體重46公斤，康凱這麼高、這麼大，覺得我會家暴嗎？不家暴我就不錯了。」並強調自己投資房產事業25年，一年花掉的錢超過500萬，對於不實指控不回應，她認為不必浪費時間回應，但一度難過到直呼委屈落淚。 曹雨婷遭康凱指控回應。記者李政龍／攝影

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