費玉清露面？周杰倫飆唱「千里之外」 大咖天王引暴動

周杰倫上周末在大陸天津舉辦「嘉年華」世界巡演，第2場因身體不適一度中斷演出，稍作休息已無大礙，昨晚第3場邀請成龍擔任嘉賓，雙方合唱「千里之外」，讓全場4萬多名觀眾驚喜不已。

兩人唱完「千里之外」後相互擁抱，成龍聽到歌迷的尖叫聲感到相當震撼，周杰倫說：「大哥要不要再感受一下？」隨即對觀眾喊「快使用雙截棍」，全場粉絲整齊劃一地回喊「哼哼哈兮」，成龍大哥笑稱：「下次我來打醉拳，呼呼哈兮！」接著周杰倫問成龍能不能加碼1首歌曲，成龍妙回：「哪有來1首的？你下去換衣服，我1個人唱了！」逗得觀眾呵呵大笑。

最後成龍選擇合唱「聽媽媽的話」，表示：「抒情的我比較有信心，你那個『雙截棍』我嘴對不上，動作可以，但我的嘴沒你快。」十分幽默。成龍曾在4年前推出單曲「謝謝一輩子」，由周杰倫量身譜曲，特別感謝周杰倫當年為自己寫下這首歌，家人聽了都相當感動，周杰倫說：「這首歌也可以謝謝所有的歌迷朋友，謝謝你們一路的支持！」