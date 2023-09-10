快訊

入夜大雨狂炸台南 白河山區淹水最深近2米傳20人受困

嘉義縣土石流房子被埋民眾急逃生 明出殯遺體還在屋內

嘉義豪大雨淹水一級警戒 永欽橋多輛車滅頂救出12人

費玉清露面？周杰倫飆唱「千里之外」 大咖天王引暴動

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
周杰倫(右)邀成龍當嘉賓。圖／杰威爾提供
周杰倫(右)邀成龍當嘉賓。圖／杰威爾提供

周杰倫上周末在大陸天津舉辦「嘉年華」世界巡演，第2場因身體不適一度中斷演出，稍作休息已無大礙，昨晚第3場邀請成龍擔任嘉賓，雙方合唱「千里之外」，讓全場4萬多名觀眾驚喜不已。

兩人唱完「千里之外」後相互擁抱，成龍聽到歌迷的尖叫聲感到相當震撼，周杰倫說：「大哥要不要再感受一下？」隨即對觀眾喊「快使用雙截棍」，全場粉絲整齊劃一地回喊「哼哼哈兮」，成龍大哥笑稱：「下次我來打醉拳，呼呼哈兮！」接著周杰倫問成龍能不能加碼1首歌曲，成龍妙回：「哪有來1首的？你下去換衣服，我1個人唱了！」逗得觀眾呵呵大笑。

最後成龍選擇合唱「聽媽媽的話」，表示：「抒情的我比較有信心，你那個『雙截棍』我嘴對不上，動作可以，但我的嘴沒你快。」十分幽默。成龍曾在4年前推出單曲「謝謝一輩子」，由周杰倫量身譜曲，特別感謝周杰倫當年為自己寫下這首歌，家人聽了都相當感動，周杰倫說：「這首歌也可以謝謝所有的歌迷朋友，謝謝你們一路的支持！」

周杰倫(右)邀成龍當嘉賓。圖／杰威爾提供
周杰倫(右)邀成龍當嘉賓。圖／杰威爾提供

延伸閱讀

出事了！周杰倫開唱機關故障被困20分鐘 病發當場嘔吐

王力宏唱一半衝下台 深情告白「我的寶貝」

邊吸氧邊唱震驚外界！五月天阿信露面發聲

周杰倫開唱爆意外 彈頭嚇壞忙電聯 聽到這句放心了！

相關新聞

費玉清露面？周杰倫飆唱「千里之外」 大咖天王引暴動

周杰倫上周末在大陸天津舉辦「嘉年華」世界巡演，第2場因身體不適一度中斷演出，稍作休息已無大礙，昨晚第3場邀請成龍擔任嘉賓...

要跳上台打人！藍心湄點名王力宏「不要胡說八道」

王力宏今晚在小巨蛋連辦第2場「ONE Leehom Wang 一個王力宏」演唱會，包含陳美鳳、藍心湄、蕭亞軒等星友坐在包...

梧桐妹半夜突告白「我的最愛」 曝與星二代私下互動

賈靜雯的18歲大女兒梧桐妹（Angel）今年6月高中畢業後，正式轉大人，她的IG粉絲數多達24.5萬，最近才剛因穿鼻環而...

寇乃馨勇闖直播圈　課程一堂13萬熱銷搶破頭

近幾年直播興起，「活動女王」寇乃馨開設實戰課程，每學員的售價高達13萬元驚人數字，近日她受邀上「TVBS看板人物」，接受...

侯佩岑聯手明道大陸直播帶貨 陸網驚喜「真是活久見」

東森購物與阿里巴巴聯手前進大陸直播市場，此次合作東森購物選擇阿里平台直播電商頭部操盤團隊「交個朋友」合作，8號晚間首場直...

邊吸氧邊唱震驚外界！五月天阿信露面發聲

五月天近來在大陸展開「好好好想見到你」世界巡演，前晚是西安站第1場，主唱阿信戴著氧氣袋上台，邊吸邊唱的模樣震驚外界，昨晚...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦