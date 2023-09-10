梧桐妹半夜突告白「我的最愛」 曝與星二代私下互動
賈靜雯的18歲大女兒梧桐妹（Angel）今年6月高中畢業後，正式轉大人，她的IG粉絲數多達24.5萬，最近才剛因穿鼻環而成為網友討論焦點，今(10日)凌晨她又分享與歌手ØZI的合照，開心寫下：「嘿嘿，我的最愛。」再度引發熱議。
梧桐妹在IG發限時動態，看似參加一場私人聚會，同場有歌手ØZI獻唱助興，現場有音樂嗨歌，梧桐妹跟著嗨到站起來擺動手臂跳舞，當ØZI把麥克風遞上時，她也熱情接唱，之後2人開心合影，梧桐妹露出甜美笑容，告白：「嘿嘿我的最愛。」
因媽媽賈靜雯，梧桐妹從小到大都是相當受矚目的星二代，之前曾因轉發曹格兒子Joe的貼文，傳出烏龍緋聞，賈靜雯之前提起此事，對於女兒的交友狀況，僅稱：「年輕人而已，不要太緊張，大家都可以好好交朋友。」
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