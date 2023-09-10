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董娘自私將普渡食品全退貨！ 網怒噴：人不要臉天下無敵

星二代搭機想靠「刷臉」免費升等 被要求付費還硬拗

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
孫國豪自曝奧客行徑。圖／中天提供
孫國豪自曝奧客行徑。圖／中天提供

中天「小明星大跟班」日前討論明星有哪些奧客行為，知名影星秦漢兒子孫國豪曾想靠「刷臉」免費升級座艙：「我跟路嘉怡要到澳洲拍旅遊節目，製作單位預算有限就買了經濟艙，因為好幾次座艙長都幫我升等，我就覺得藝人可以『刷臉』，所以我一看豪華經濟艙幾乎是空的，我就拉著路嘉怡坐下來，吃完飯後，空姐就默默過來說要補升等費。」

主持人Sandy認為使用者付費很合理，但孫國豪卻覺得1200（美元）的升等費太貴：「我開始拗說『餐點也只比經濟艙好一點，那不然我補你們餐費』，後來實在拗不過，路嘉怡看不下去就付了她的部分，所以我等於拗了路嘉怡跟航空公司，因為是我拉著路嘉怡跟我一起坐，按理來講我要幫她付。」

小Call因為自己的疏忽錯怪店員還理直氣壯：「我去買飲料，回家之後發現少1杯，我就打電話過去跟他吵，店長說他記得在其中一個購物袋，但他還是幫我補送過來，後來我在整理購物袋時，就發現旁邊躺了1杯，我想說天啊，我在電話裡對他大吼大叫，之後店長每次看到我還一直道歉」，即使如此小Call仍不好意思承認，硬著頭皮回說:「沒關係，我不會在意，但下次不要再犯了。」

大根則是到吃到飽餐廳還貪小便宜：「吃到飽對窮學生來說其實很貴，但我因緣際會下，認識一個開燒肉吃到飽的老闆，他說『不怕你吃，如果吃不夠，我還能讓你帶一點回去』，我就很精打細算，我帶環保盒去挖冰淇淋，還帶水壺去裝飲料，每個月都會去吃3、4次，吃1次擋好幾天。」吳宗憲一聽立馬斥責大根的行為根本是小偷，大根也愧疚表示：「後來再去的時候，我發現隔壁桌也開始帶環保盒，老闆有點不開心，但他又不敢跟我講，因為他當初誇下海口，於是他就把冰淇淋換成便宜的品牌，但差不多再1、2個月之後，店就倒了。」

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