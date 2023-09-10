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死咬金赫拉校園霸凌 事件反轉再反轉「受害者變成加害者」

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
金赫拉。 圖／擷自IG
金赫拉。 圖／擷自IG

金赫拉遭韓媒「Dispatch」爆料指出，國中時期參與校園霸凌團體，之後她認的確有加入過，但是自己從沒有參與霸凌，不過9日「Dispatch」再爆出金赫拉向受害者同學H道歉的錄音檔，認為她其實有霸凌同學，而經紀公司則發出聲明回應，錄音檔是經過剪輯的，隨即公開完整的錄音檔否認霸凌一事。而原先一開始向「Dispatch」爆料的同學A、同學B則接受另一家韓媒訪問，吐露金赫拉並沒有霸凌她們。

同學A、同學B接受韓媒「日刊體育」訪問，同學A承認記憶出現錯誤，她被打時金赫拉並不在現場，當時曾向「Dispatch」要求不要報導她的部分，但最後仍是被報導出來，另一位同學B也提到本來與同學A就認識，所以知道同學A記錯了，同學A與同學B是金赫拉小一屆的學妹，當時兩人去找「Dispatch」時，同學B透露因為聽到對方提到有關係很好的姐姐們說了她的壞話，一氣之下就提供了虛假爆料，回家後想了想又反悔，因此再度聯絡「Dispatch」希望不要進行報導，之後也才知道姐姐們並沒有說她的壞話。

同學A與同學B也都表示，同學H才是真正的加害者，卻偽裝成是受害者，同學A更表示，「Dispatch」找到8位受害者，除了同學H是加害者外，其中有兩位受害者就是對自己施暴的兇手，並認為「校園霸凌的加害者偽裝成受害者控訴，無異於是第二次加害」。

「日刊體育」更爆出金赫拉當年與同學H從原本關係很好之後變得疏遠的原因，是因為同學H會冒充金赫拉做一些違規的事情，像是在巷子裡抽菸被抓等，讓金赫拉莫名揹黑鍋，兩人因此起了爭執，關係就此疏遠。

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