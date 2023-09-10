威尼斯影展新台灣之光！李鴻其當導演獲「未來之獅」獎

第80屆威尼斯影展舉行頒獎典禮，台灣男星李鴻其以導演處男作「愛是一把槍」獲得最佳首部電影「未來之獅獎」（Lion of the Future），讓他成為揚威水都的最新台灣之光，該片講述年輕槍手的生命困境，角色與故事的成型亦出自於他本身被奶奶、母親以及姊姊3個女性教養成人的生命經驗，是他在疫情期間、演員工作暫停後，醞釀產生的作品，在影展放映後已贏得不少好評，果然順利抱回獎座，將於12月在台上映。

至於正式競賽的各項大獎得主方面，最佳影片金獅獎由放映後聲勢一路領先的希臘名導尤格藍西莫的新作「可憐的東西」以「眾望所歸」之姿獲得，該片描述艾瑪史東扮演的女子，被古怪科學家弄復活後，展開一連串奇情遭遇，甚至有不少大膽的裸露和性愛鏡頭，堪稱她從影以來最大尺度。艾瑪過去曾以「樂來越愛你」榮登威尼斯影后寶座，該片導演達米恩查澤雷剛巧正是本屆威尼斯影展正式競賽單元的評審團主席，選擇讓「可憐的東西」整部影片拿下最大獎，而不再單獨肯定艾瑪的演技。

評審團大獎銀獅獎則是由日本名導濱口龍介新作「邪惡根本不存在」勝出，他連續3年分別在柏林影展、坎城影展、奧斯卡金像獎與威尼斯影展得到肯定，堪稱是近年來最風光的日本大導演。最佳導演銀獅獎得主是地主國義大利名導馬提歐賈洛尼，他以新作「Io capitano」（暫譯：我是船長）勝出，該片黑人新秀賽杜薩爾另獲最新新演員獎。

評審團特別獎由著名女導演安格妮茲卡賀蘭的「Green Border」（暫譯：綠色邊境）獲得，影帝影后都落在美國演員手上，得到最佳男主角的是「Memory」（暫譯：記憶）的彼得薩斯嘉，原先該片是女主角潔西卡雀絲坦的獲獎機率較被看好，最後卻是男主角榮登影帝寶座。

最佳女主角則是在蘇菲亞柯波拉執導的貓王妻子普莉西拉普里斯萊傳記影片中扮演普莉西拉的卡莉史派妮獲得，她也有機會以此片加入明年的奧斯卡影后大戰。有趣的是，「貓王艾維斯」扮演貓王的奧斯汀巴特勒今年才強勢角逐奧斯卡影帝，明年就輪到卡莉史派妮以貓王之妻的角色爭取小金人。

彼得薩斯嘉是今年威尼斯影展最佳男主角得主。（路透）

日本名導濱口龍介新片獲頒威尼斯影展評審團大獎銀獅獎。（歐新社）

艾瑪史東（右）主演的「可憐的東西」成為本屆威尼斯影展最佳影片金獅獎得主。圖／摘自IMDb