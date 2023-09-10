快訊

董娘自私將普渡食品全退貨！ 網怒噴：人不要臉天下無敵

威尼斯影展新台灣之光！李鴻其當導演獲「未來之獅」獎

聯合報／ 記者蘇詠智／即時報導
李鴻其以導演處男作「愛是一把槍」獲得威尼斯影展最佳首部電影「未來之獅獎」。（路透）
李鴻其以導演處男作「愛是一把槍」獲得威尼斯影展最佳首部電影「未來之獅獎」。（路透）

第80屆威尼斯影展舉行頒獎典禮，台灣男星李鴻其以導演處男作「愛是一把槍」獲得最佳首部電影「未來之獅獎」（Lion of the Future），讓他成為揚威水都的最新台灣之光，該片講述年輕槍手的生命困境，角色與故事的成型亦出自於他本身被奶奶、母親以及姊姊3個女性教養成人的生命經驗，是他在疫情期間、演員工作暫停後，醞釀產生的作品，在影展放映後已贏得不少好評，果然順利抱回獎座，將於12月在台上映。

至於正式競賽的各項大獎得主方面，最佳影片金獅獎由放映後聲勢一路領先的希臘名導尤格藍西莫的新作「可憐的東西」以「眾望所歸」之姿獲得，該片描述艾瑪史東扮演的女子，被古怪科學家弄復活後，展開一連串奇情遭遇，甚至有不少大膽的裸露和性愛鏡頭，堪稱她從影以來最大尺度。艾瑪過去曾以「樂來越愛你」榮登威尼斯影后寶座，該片導演達米恩查澤雷剛巧正是本屆威尼斯影展正式競賽單元的評審團主席，選擇讓「可憐的東西」整部影片拿下最大獎，而不再單獨肯定艾瑪的演技。

評審團大獎銀獅獎則是由日本名導濱口龍介新作「邪惡根本不存在」勝出，他連續3年分別在柏林影展、坎城影展、奧斯卡金像獎與威尼斯影展得到肯定，堪稱是近年來最風光的日本大導演。最佳導演銀獅獎得主是地主國義大利名導馬提歐賈洛尼，他以新作「Io capitano」（暫譯：我是船長）勝出，該片黑人新秀賽杜薩爾另獲最新新演員獎。

評審團特別獎由著名女導演安格妮茲卡賀蘭的「Green Border」（暫譯：綠色邊境）獲得，影帝影后都落在美國演員手上，得到最佳男主角的是「Memory」（暫譯：記憶）的彼得薩斯嘉，原先該片是女主角潔西卡雀絲坦的獲獎機率較被看好，最後卻是男主角榮登影帝寶座。

最佳女主角則是在蘇菲亞柯波拉執導的貓王妻子普莉西拉普里斯萊傳記影片中扮演普莉西拉的卡莉史派妮獲得，她也有機會以此片加入明年的奧斯卡影后大戰。有趣的是，「貓王艾維斯」扮演貓王的奧斯汀巴特勒今年才強勢角逐奧斯卡影帝，明年就輪到卡莉史派妮以貓王之妻的角色爭取小金人。

彼得薩斯嘉是今年威尼斯影展最佳男主角得主。（路透）
彼得薩斯嘉是今年威尼斯影展最佳男主角得主。（路透）

日本名導濱口龍介新片獲頒威尼斯影展評審團大獎銀獅獎。（歐新社）
日本名導濱口龍介新片獲頒威尼斯影展評審團大獎銀獅獎。（歐新社）

艾瑪史東（右）主演的「可憐的東西」成為本屆威尼斯影展最佳影片金獅獎得主。圖／摘自IMDb
艾瑪史東（右）主演的「可憐的東西」成為本屆威尼斯影展最佳影片金獅獎得主。圖／摘自IMDb

扮演貓王妻子普莉西拉的卡莉史派妮成為今年的威尼斯影展影后。（路透）
扮演貓王妻子普莉西拉的卡莉史派妮成為今年的威尼斯影展影后。（路透）

延伸閱讀

吻到旁若無人 毫不擔心曝光！影帝與視后戀情大公開

被迫缺席威尼斯影展 艾瑪史東竟被狗狗搶走紅毯焦點！

初執導筒就殺進威尼斯影展 李鴻其心情超緊張

李鴻其導演處女作抱回「未來之獅獎」 上台認愛「浪姐」女友王紫璇

相關新聞

梧桐妹半夜突告白「我的最愛」 曝與星二代私下互動

賈靜雯的18歲大女兒梧桐妹（Angel）今年6月高中畢業後，正式轉大人，她的IG粉絲數多達24.5萬，最近才剛因穿鼻環而...

寇乃馨勇闖直播圈　課程一堂13萬熱銷搶破頭

近幾年直播興起，「活動女王」寇乃馨開設實戰課程，每學員的售價高達13萬元驚人數字，近日她受邀上「TVBS看板人物」，接受...

侯佩岑聯手明道大陸直播帶貨 陸網驚喜「真是活久見」

東森購物與阿里巴巴聯手前進大陸直播市場，此次合作東森購物選擇阿里平台直播電商頭部操盤團隊「交個朋友」合作，8號晚間首場直...

邊吸氧邊唱震驚外界！五月天阿信露面發聲

五月天近來在大陸展開「好好好想見到你」世界巡演，前晚是西安站第1場，主唱阿信戴著氧氣袋上台，邊吸邊唱的模樣震驚外界，昨晚...

衰招惹上重大性侵案件 艾希頓庫奇與蜜拉庫妮絲忙澄清

娛樂圈的「#Me Too」風暴沒能完全平息，近日又驚傳有男星犯下性侵大罪，被好幾位女性提出控訴—曾是影集「70年代秀」固...

星二代搭機想靠「刷臉」免費升等 被要求付費還硬拗

中天「小明星大跟班」日前討論明星有哪些奧客行為，知名影星秦漢兒子孫國豪曾想靠「刷臉」免費升級座艙：「我跟路嘉怡要到澳洲拍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦