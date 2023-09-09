又有參賽者不爽被淘汰！他直接在「全能歌手」訪問時開嗆

胡瓜主持的「全能歌手」展開敗部復活賽，上週蘇侯宇、陳宥妮、陳子佑、凱西因表現欠佳暫時進入觀察區，讓賽事越來越緊繃，連胡瓜都忍不住為選手們捏了一把冷汗。先前有被淘汰的選手在網路上發文抱怨，這次輪到張龍不爽被淘汰，在VCR訪問時直接嗆聲「不想回來比賽」。

張龍因為被淘汰，本來已經打算就此退出節目，他受訪時直言根本不想參加敗部復活，不滿的情緒全寫在臉上。但正是因為受到刺激，張龍上週一口氣直接逆襲拿到冠軍，這次他演唱張雨生的經典歌曲「當我開始偷偷的想你」，決定要繼續往下拼。

胡瓜看著他像自己孩子一樣，沒有當眾點破，僅鼓勵張龍心理壓力不要這麼大，情緒才不會患得患失，比較能夠發揮實力。張龍聽了點頭如搗蒜，承諾以後會更加努力。

在觀察區的蘇侯宇演唱「斷點」，評審老師表示雖然選歌上沒這麼適合，但整首歌情緒很適合蘇侯宇的個性，胡瓜犀利問他：「看著你樣子經歷很多，很常參加比賽對嗎？」蘇侯宇深呼吸一口氣回答：「是，但通常比賽第一集就Bye Bye。」

胡瓜相當讚賞他越挫越勇的態度，稱讚這樣來參加比賽心態非常正確，直接給予熱情認真的蘇侯宇肯定。

蘇侯宇屢敗屢戰。圖／民視提供