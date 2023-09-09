樂天前隊長變身超馬女神！「吞強效止痛藥」堅持完賽
「超馬女神」宋城希因與同門師姐丁寧一樣熱愛跑步、單車，因此成為運動界的嬌點，工作空閒她還會參加鐵人三項或是各種馬拉松、越野路跑等比賽，挑戰自己的極限。
宋城希投入比賽後，不僅在今年初的Superace超級馬拉松多日賽阿里山站106公里勇奪團體組第三名，還在8月底參加了「2023 Waiao Trail 外澳越野挑戰賽」，驚喜地在11公里女子組奪得冠軍，她自己感到驚喜又幸運。
宋城希透露，本來沒有要參加越野賽，「原本和自己說好下半年要放下越野賽跑，專注將42公里馬拉松練好，但因為越野跑友人的邀約讓我很心動，就衝動地跑去現場報名了，但比賽沿路我一直在心裡掙扎」。
最近天氣炎熱，加上她前陣子因為車禍還帶著傷，賽前甚至吞了三顆強效止痛藥才上場，宋城希坦言過程中其實心理壓力很大「原本想說就安安穩穩地抵達終點就好，沒想到意外成為11公里組第三位回到終點的選手。」由於前兩名完賽的選手都是男生，她順利地成為女子組第一名。
宋城希也分享這次比賽有段爆笑趣事，因為有粉絲認出來她是樂天桃猿啦啦隊前隊長，甚至要求合照，她感到很高興，但也有跑者開玩笑對她說：「宋城希，你真的跑很快，很難追。」雙關語成功逗樂女神。接下來宋城希沒有打算休息，準備繼續面對鐵人三項比賽。雖然之前因為車禍，醫生初步判定她需要休息一陣子，但她將努力去擁抱每一次的難關，並不間斷地訓練自我體能和心理素質。
宋城希熱愛運動也喜歡享受比賽，她認為比賽過程中要計算自己的體力分配，就像人生，永遠都不知道過程會發生什麼事，但每一步都要盡自己最大的努力完成。她在工作中個性也是如此，常被說像個女漢子，觀眾在「女力報到-愛的故事」、「有家雜貨店」、「一個屋簷下」都看過她的表現。宋城希對於語言很有興趣，同時也積極準備著主持工作，希望未來在戲劇或主持方面都能不斷有新的挑戰。
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