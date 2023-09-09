歌神不藏了！張學友演唱會秀絕活：不要告訴周杰倫

歌神張學友上月在大馬演唱會因受舊疾梅尼爾氏症所苦，一度頭暈跌坐在地。昨（8）日他在武漢開唱，笑問歌迷：「60歲可以做什麼東西？」下秒立刻大秀劈腿絕活，極佳狀態讓全場歌迷拍手叫好。

張學友與武漢歌迷熱情打招呼，並分享演唱會開場的概念發想，來自周杰倫為他作曲的「等風雨經過」，他現場清唱了一段後，俏皮笑說：「我要回去好好把歌詞背熟，不要告訴周杰倫！」事實上，他的記憶力極佳，整場演唱會都沒有用提詞機，還能一一唱名現場52位樂手。

演唱會上，張學友好歌連發，包括名曲「分手總要在雨天」、「祇想一生跟你走」、「一千個傷心的理由」，在管弦樂與打擊樂器的交相呼應中，營造時而唯美浪漫，時而氣派非凡的神奇空間。

他送出驚喜彩蛋，是在此套巡演裡首唱「情書」與「我真的受傷了」，現場尖叫聲連連，歌迷直呼「太值了」，安可時他華麗登台，帶來「李香蘭」及「她來聽我的演唱會」，全場粉絲用手機燈點亮全場，演唱會最終以搖滾版「吻別」寫下完美的驚嘆。 張學友深情演唱，全場動容。圖／環球音樂提供 張學友記憶力超好，整場演唱會不用提詞機。圖／環球音樂提供 張學友8日在武漢開唱，狀態極佳。圖／環球音樂提供

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