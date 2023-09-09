快訊

中國羽賽／安洗瑩再度擋道 戴資穎吞對戰5連敗4強止步

「罕見柯基魚」無P圖爆紅！超Chill真相飼主笑歪 數萬網友朝聖：看留言才懂

低壓帶+對流發展 中南部大雨特報、雨彈轟襲9縣市

水災受困被救「熊抱消防員表情超開心」是她？女藝人鄭杞瑤發聲回應

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
香港女藝人鄭杞瑤。 圖／截自instagram／ckykylie
香港女藝人鄭杞瑤。 圖／截自instagram／ckykylie

香港暴雨成災，民眾受困，需消防員救援，不過網上瘋傳一段一名長髮女子被救出時整個人熊抱消防員表情超開心的畫面，引起網友熱議，甚至還有指事件女主角是被暱稱「小瑤」的香港女藝人Kylie C.（鄭杞瑤），不過Kylie C. 透過IG限動發文，表示自己一直都在家休息，「沒有被消防哥哥救出」，親自闢謠，她也提醒大家要注意安全。

鄭杞瑤否認被救。 圖／截自instagram／ckykylie
鄭杞瑤否認被救。 圖／截自instagram／ckykylie

延伸閱讀

港女被水困獲消防員熊抱救出 超開心表情震驚網友

昔港姐冠軍！51歲女星淡出演藝圈轉行賣魚蛋 「暴瘦」洩近況

韓版「想見你」安孝燮長髮蓄鬍好落魄 網崩潰：李子維老了不是變乞丐

放閃背後藏心機！資深男偶像被稱故意放消息醜化分手妻

相關新聞

水災受困被救「熊抱消防員表情超開心」是她？女藝人鄭杞瑤發聲回應

香港暴雨成災，民眾受困，需消防員救援，不過網上瘋傳一段一名長髮女子被救出時整個人熊抱消防員表情超開心的畫面，引起網友熱議...

陳凱倫罹扁桃腺癌頸開12公分疤 重生9個月後復出近況曝

66歲資深藝人陳凱倫去年11月罹患扁桃腺癌，他切除腫瘤後右頸留下12公分長的疤痕。病癒重生第9個月，他重拾主持棒，表達自...

周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有

周杰倫8日在天津舉辦演唱會，微博上瘋傳他被困舞台鐵球20分鐘，導致嘔吐不適。經紀公司杰威爾9日凌晨緊急在臉書澄清，表示「...

五月天阿信「邊吸氧邊唱」！管子繞全身畫面曝光粉心疼

五月天今（8）日在西安開唱，不過主唱阿信卻戴著氧氣裝置上台，邊吸邊開唱，讓粉絲超擔心他身體究竟怎麼了。

強尼戴普強勢回歸 「神鬼奇航6」卻被建議沒他更好？

經過去年備受矚目的誹謗官司後，強尼戴普大贏老愛宣稱他是「家暴男」的前妻安珀赫德，除了電影片約陸續回來，還繼續成為名牌男性...

李奧納多狄卡皮歐新女友是25歲的她！愛火能燒多久？

永遠的單身漢李奧納多狄卡皮歐，在上一任女友卡蜜拉莫隆尼滿25歲以後就跟她分手，之後這一年多來先後和不同的年輕美女跑趴同樂...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦