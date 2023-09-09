水災受困被救「熊抱消防員表情超開心」是她？女藝人鄭杞瑤發聲回應
香港暴雨成災，民眾受困，需消防員救援，不過網上瘋傳一段一名長髮女子被救出時整個人熊抱消防員表情超開心的畫面，引起網友熱議，甚至還有指事件女主角是被暱稱「小瑤」的香港女藝人Kylie C.（鄭杞瑤），不過Kylie C. 透過IG限動發文，表示自己一直都在家休息，「沒有被消防哥哥救出」，親自闢謠，她也提醒大家要注意安全。
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