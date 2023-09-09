陳凱倫罹扁桃腺癌頸開12公分疤 重生9個月後復出近況曝
66歲資深藝人陳凱倫去年11月罹患扁桃腺癌，他切除腫瘤後右頸留下12公分長的疤痕。病癒重生第9個月，他重拾主持棒，表達自己很幸運也很感恩。
陳凱倫在臉書曝光自己從新加坡愛的感恩演唱，到返台參加講座，8日又為第22屆「金峰獎」中小企業家們最高榮譽的頒獎典禮擔任主持人，他透露隨行攝影師簡訊留言給他，讚他：「Ok~你今天活力，魅力無窮！」但他心想：「有嗎？現在的我，只要麥克風ok，不會讓我啞嗓，就對得起主辦方了…」。
陳凱倫說，去年（2022）因突然罹癌，緊急取消給製作單位添麻煩，今年Hold麥主持的第一檔頒獎典禮，就獻給貴人老友「金峰獎」。他寫下：「走出前台，神清氣爽，安然自若。走回後台，沒有惆悵，只有淡淡的別離…因為，下一次能否有此刻的活力，再握住這支我愛的麥克風？只有看上帝的恩典？！畢竟，我已不再年輕，健康，是我首要的考量。我，只盡心完成每一場，珍貴的演出緣分！」
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